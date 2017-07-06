Red Bull X-Fighters, Madrid'de Düzenlenecek





Dünyanın en görkemli motosiklet organizasyonu Red Bull X-Fighters'ın tarihteki en iyi ismi Madrid'de belli olacak. 15 sezonu geride bırakan yarışların 12 şampiyonu, 7 Temmuz'da kozlarını paylaşacak. 23 bin kişilik efsane salon Las Ventas'ta düzenlenecek şölen Red Bull TV'den canlı yayınlanacak.



Adrenalini en yüksek spor organizasyonlarından biri olan Red Bull X-Fighters, bu sene tarihi bir yarışa ev sahipliği yapacak. 2001 yılından beri kesintisiz düzenlenen mücadelelerde iz bırakmış şampiyonlar, İspanya'nın başkenti Madrid'de bulunan Las Ventas Salonu'nda kozlarını paylaşacak. TSİ 23.00'deki mücadeleyi 23 bin kişi yerinden takip edecek.



Hem dengenin hem de atletizmin önemli olduğu yarışa 12 sporcu katılacak. Madrid'deki şölende Avustralya'dan Clinton Moore, Rob Adelberg, Josh Sheehan, Yeni Zelanda'dan Levi Sherwood, İspanya'dan Dany Torres, Chris Meyer, Maikel Melero, Japonya'dan Taka Higashino, Amerika Birleşik Devletleri'nden Adam Jones, Almanya'dan Luc Ackermann, Brezilya'dan ise Fred Kyrillos şampiyonluk için ter dökecek.



Geçtiğimiz sezonun şampiyonu Thomas Pages ise omzundaki sakatlık nedeniyle tarihi organizasyonda sahne alamayacak.



Seyircilere büyük heyecan yaşatacak olan organizasyon, Red Bull TV'den de canlı olarak yayınlanacak. İzleyiciler, sadece yarış sırasında değil, sonrasında da özel röportaj ve içeriklere https: //www.redbull.tv/live/AP-1RA7XRPK52111/red-bull-x-fighters adresinden ulaşabilecek. - İstanbul