Red Bull X-Fighters'ın En Büyüğü Levi Sherwood





Dünyanın en görkemli motosiklet organizasyonu Red Bull X-Fighters 2017 Madrid'de düzenlendi. 15 sezonun en iyi 12 isminin mücadele ettiği karşılaşmalarda Yeni Zelandalı Levi Sherwood şov yaptı ve birinci oldu. Efsane arena Las Ventas'ta 23 bin kişinin izlediği unutulmaz şölen Red Bull TV'den canlı yayınlandı.



Adrenalini en yüksek spor organizasyonlarından biri olan Red Bull X-Fighters, bu sene tarihi bir yarışa ev sahipliği yaptı. 2001 yılından beri kesintisiz düzenlenen mücadelelerde iz bırakmış şampiyonlar, İspanya'nın başkenti Madrid'de bulunan Las Ventas Arena'da kozlarını paylaştı, motosikletleriyle 15 ve 30 metreden atlayan pilotlar izleyicilere unutulmaz anlar yaşattı.



Hem dengenin hem de atletizmin önemli olduğu yarışa 12 efsane sporcu katıldı. Nefes kesen anların sonunda ise tarihin de en iyi ismi gösterilen Yeni Zelandalı Levi Sherwood birinci oldu. Özellikle iki kez arkaya doğru yaptığı atlayışla büyüleyen Sherwood, seyircilerden de büyük alkış aldı. İkincilik ise Avustralya'dan Josh Sheehan'a gitti. Japon Taka Higashino da podyumun son sırasında kaldı.



Zaferden önce son galibiyetini 2012'de alan Sherwood, mücadele sonunda ise "Uzun zamandır kazanamamıştım. Bu gerçekten de mükemmel oldu. Devamı da gelecek. Sporun gelişimini görmek beni çok etkiliyor" diye konuştu.



Yarışta bir de kaza yaşandı. 'Double backflip' denilen hareketi yapmaya çalışan İspanyol Meyer, kendi seyircisi önünde yerde kaldı. Ciddi bir sağlık sorunu bulunmayan Meyer, diskalifiye edildi.



Organizasyon, Red Bull TV'den yayınlandı. Red Bull X-Fighters'ı kaçıranlar izleyiciler ise hem mücadelenin yayınına hem de özel röportaj ve içeriklere https: //www.redbull.tv/live/AP-1RA7XRPK52111/red-bull-x-fighters adresinden ulaşabilecek.



- Madrıd