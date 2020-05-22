Red Bull Warm Up bu yıl tamamen dijital formatla devam ediyor Yeni nesil sanatçıları destekleyen Red Bull Warm Up bu yıl tamamen dijital bir formatla devam ediyor.

Yeni nesil sanatçıları destekleyen Red Bull Warm Up bu yıl tamamen dijital bir formatla devam ediyor. Müzisyen Emir Yargın, hazırladığı bir video ile Red Bull Warm Up katılımcıları için evini sahneye dönüştürmenin ipuçlarını verdi.

Red Bull'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, yeni nesil sanatçıları ve müzik türlerini destekleyen Red Bull Warm Up son yedi yıldır olduğu gibi bu yıl da yeni isimlere destek veriyor.

Bu yıl yalnızca online olarak olarak yürütülen proje, yeteneğine güvenen her müzisyen için daha ulaşılabilir bir platforma dönüşüyor.

Projede yer almak isteyen katılımcılardan kendi bestelerini maksimum 4 dakikada sergileyecekleri bir video çekmeleri bekleniyor.

Türkçe elektronik müziğin isimlerinden müzisyen Emir Yargın da müzisyenlere ilham olabilmek için, Red Bull Warm Up katılımcı adaylarının kendi videolarını çekebilmeleri için pratik önerilerde bulundu.

Sanatçının katılımcılar için ipuçlarını sıraladığı videonun tamamına https://www.redbull.com/tr-tr/emir-yargin-red-bull-warm-up-tuyolari adresinden ulaşılabiliyor.

Verilen bilgiye göre, Red Bull Warm Up'a video ile gerçekleşecek başvurular 3 Haziran 2020 tarihine kadar RedBull.com/Warmup adresi üzerinden yapılacak.

Kaynak: AA