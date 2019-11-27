Haberler » Spor » Red Bull ve Toro Rosso, 2021'e kadar Honda motoru kullanacak - Spor

Red Bull ve Toro Rosso, 2021'e kadar Honda motoru kullanacak

Formula 1 takımları Aston Martin Red Bull ve Scuderia Toro Rosso, motor teknolojisini kullandıkları Honda ile birer yıllık sözleşme uzattı.

27.11.2019 18:56 | Son Güncelleme: 27.11.2019 18:56
Red Bull ve Toro Rosso, 2021'e kadar Honda motoru kullanacak

Formula 1 takımları Aston Martin ve Scuderia , motor teknolojisini kullandıkları ile birer yıllık sözleşme uzattı.

Formula 1'in internet sitesinden yapılan açıklamada, Red Bull ve Toro Rosso takımlarının 2021 yılının sonuna kadar Honda motorunu kullanmaya devam edeceği bildirildi.

Toro Rosso'nun geçen yıl, Red Bull'un ise bu sene motorunu kullanmaya başladığı Honda ile 2020'ye kadar sözleşmesi bulunuyordu.

Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
HABER YORUMLARI
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.