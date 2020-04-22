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Red Bull, Çal, Ekonomi

"Red Bull Sunar EvdeÇal"ın konuğu sanatçı Ceylan Ertem oldu

Red Bull'un resmi instagram hesabı üzerinde devam eden "Red Bull Sunar: Evde Çal" canlı konserler serisinin son konuğu Ceylan Ertem oldu.

22.04.2020 10:22 | Son Güncelleme: 22.04.2020 10:22

Red Bull'un resmi instagram hesabı üzerinde devam eden "Red Bull Sunar: Evde Çal" canlı konserler serisinin son konuğu Ceylan Ertem oldu.

Red Bull'dan yapılan açıklamaya göre, yıllardır gönüllerdeki yerini koruyan şarkılarına ek olarak çok sevilen türküleri de özgün yorumuyla seslendiren Ceylan Ertem, eğlenceli bir sohbet gerçekleştirdi.

Ertem binlerce kişinin katılımıyla gerçekleşen canlı yayında, "Kovdum", "Kaçıncı Yarın", "Adem Olan Anlar", "El Adamı" ve "Zalim" gibi en sevilen şarkılarını seslendirdi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Ertem, artırılmış gerçeklik uygulamaları ile konser deneyimine ilişkin, "Ben biraz eski kafalıyım sanırım. Ne bir müzisyen ne de bir dinleyici olarak sıcak baktığım bir şey değil. Çünkü asıl iyi hissettiren seyirci ile göz göze gelebilmek ve dinleyiciyken de diğer dinleyenlerle birlikte kol kola olabilmek. Çok yakında yeniden böyle buluşabilmeyi umuyoruz." ifadelerini kullandı.

Evde konser deneyimi sunan "Red Bull Sunar: Evde Çal (#EvdeÇal)" serisi bu zamana kadar Nilipek, Akın Sevgör, Kalben, Gökhan Türkmen, Ringo Jets, Gaye Su Akyol ile Ali Güçlü Şimşek, Eda Baba ve Gülinler'i konuk etti.

Kaynak: AA

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