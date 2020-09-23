Red Bull sporcusundan, Hezarfen Havalimanı gösterisi
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Red Bull sporcusundan, Hezarfen Havalimanı gösterisi

23.09.2020 14:55 | Son Güncelleme: 23.09.2020 15:01
Red Bull sporcusundan, Hezarfen Havalimanı gösterisi

İstanbul Hezarfen Havalimanı, dünyanın en başarılı akrobasi pilotlarından Red Bull sporcusu Dario Costa'nın gösterisine sahne oldu.

İstanbul Hezarfen Havalimanı, dünyanın en başarılı akrobasi pilotlarından Red Bull sporcusu Dario Costa'nın gösterisine sahne oldu.

Red Bull'dan yapılan açıklamaya göre, Red Bull Sky Tour kapsamında Türkiye'yi baştan başa dolaşarak gösterilere imza atan Red Bull sporcusu Dario Costa, son olarak oyuncu Burcu Özberk'i co-pilot koltuğunda konuk etti.

İstanbul Hezarfen Havalimanı'nda test uçuşu gerçekleştiren deneyimli pilot, İstanbul semalarında Özberk ile akrobasi yaparak turladı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen oyuncu Özberk, "Kelimenin tam anlamıyla ayaklarım yerden kesildi. Red Bull'dan bana böyle bir teklif geldiğinde hiç düşünmeden 'Evet.' dedim. İyi ki de öyle yapmışım. Böyle bir heyecan yaşadığım için çok mutluyum. Kendimi Dario'nun yönettiği uçakta öyle güvende hissettim. Başta biraz korktuğumu kabul etmeliyim ama indiğimizde yeni bir tur daha atabilmek için sabırsızlandığımı belirtmeliyim." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatma Eda Topcu

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