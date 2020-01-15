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Red Bull sporcusu 'İsopowerr' ABD'de mücadele verecek

FIFA espor arenasının büyük turnuvalarından olan Fut Champions Cup heyecanı devam ediyor.

15.01.2020 14:21 | Son Güncelleme: 15.01.2020 14:26
Red Bull sporcusu 'İsopowerr' ABD'de mücadele verecek

FIFA espor arenasının büyük turnuvalarından olan Fut Champions Cup heyecanı devam ediyor. Büyük turnuvanın üçüncü ayağı 17-19 Ocak 2020 tarihleri arasında ABD'nin şehrinde gerçekleştirilecek. Dünyanın en iyi FIFA oyuncularının kıyasıya rekabet edeceği turnuvada Futbolist takımından sporcusu İsmail Can Yerinde (İsopowerr) rakiplerine meydan okuyacak.


FIFA espor arenasının en rekabetçi turnuvalarından Fut Champions Cup'ta büyük heyecan devam ediyor. 6 ayaktan oluşan turnuvanın üçüncü ayağı 17-19 Ocak 2020 tarihleri arasında ABD'nin Atlanta şehrinde gerçekleştirilecek. Dünyanın en iyi FIFA oyuncularının kıyasıya rekabet edeceği turnuvada Futbolist takımından Red Bull sporcusu İsmail Can Yerinde (İsopowerr) de Türkiye'yi temsil edecek.


Tüm FIFA ve espor severler 6 ayaktan oluşan Fut Champions Cup'ın üçüncü ayağında şampiyonluk arayacak İsopowerr'ın maçlarını Futbolist Twitch hesabından takip edilebilecek. - İSTANBUL

Kaynak: İHA
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