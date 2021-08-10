Red Bull sporcusu Chapeliere, TransAnatolia'ya geliyor

11'inci yılında 13-21 Ağustos tarihleri arasında Eskişehir'den başlayıp Kars'ta tamamlanacak olan TransAnatolia Ralli Raid'de Red Bull sporcusu Camille Chapeliere motosiklet kategorisinde mücadele edecek.

Chapeliere: Türkiye bana çok şey kattı

- 11'inci yılında 13-21 Ağustos tarihleri arasında Eskişehir'den başlayıp Kars'ta tamamlanacak olan TransAnatolia Ralli Raid'de Red Bull sporcusu Camille Chapeliere motosiklet kategorisinde mücadele edecek.

Türkiye Cumhuriyeti Gençlik ve Spor Bakanlığı izni ve Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu desteğiyle düzenlenen TransAnatolia Ralli Raid, 14 Ağustos Cumartesi günü Eskişehir'de start alıyor. Zorlu mücadelenin şampiyonları, 21 Ağustos'ta 'Serhat Şehir' Kars'ta belli olacak.

Bu yıl 11'inci kez düzenlenecek rallide katılımcılar 2 bin 300 kilometrelik parkuru geride bırakmaya çalışacak. 4x4 otomobil, kamyon, motosiklet, SSV ve Quad kategorilerinde 88, Raid kategorisinde 31 araç, Eskişehir'den Çorum'a, Erzincan'dan Erzurum'a, son olarak da Kars'a giderek mutlu sona ulaşmaya çalışacak. TransAnotolia Rally Raid'in bu seneki zorlu parkurunda Red Bull sporcusu Camille Chapeliere de motosiklet kategorisinde şampiyonluk arayacak. Özellikle kum zemindeki performansıyla dikkat çeken Fransız sporcu, geçen sene de Türkiye'de yarışmıştı. Kariyerinde Fransa Kum Şampiyonası'nda şampiyonluğu bulunan Red Bull sporcusu Chapeliere, ikonik Enduropale Touquet'de de podyuma çıkmayı başarmıştı.CHAPELIERE: TÜRKİYE BANA ÇOK ŞEY KATTI

Geçen sene TransAnatolia Rally Raid'e katılarak önemli bir tecrübe edindiğini belirten Red Bull sporcusu Chapeliere, "Kariyerimin ilk ralli raid yarışını geçen sene TransAnatolia'da koştum. Beklediğim gibi güzel ve zorlu bir yarış olmuştu. Türkiye'de çok şey öğreneceğimi düşünüyordum ve öğrendim de. Türkiye bana çok şey kattı. Hedefime doğru ilerliyorum. Bu sene rota farklı olsa da burada beklediğimi almak istiyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı