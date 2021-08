Red Bull sporcusu Ayhancan Güven'in kariyer hikayesi belgesele konu oldu

2021 Porsche Carrera Cup Almanya ve Porsche Mobil 1 Supercup'ta Türkiye'yi başarılı bir şekilde temsil eden, Türkiye'nin en başarılı motor sporları pilotlarından Red Bull sporcusu Ayhancan Güven'in kariyerine başlama hikayesi Red Bull TV'nin global serisi Until 18 isimli belgesel serisine konu oldu. Dünyadan birçok başarılı sporcunun hayat öykülerinin anlatıldığı belgeselin bu bölümünde Ayhancan, çocukluğundaki yarış arabası tutkusunu, bu spora nasıl başladığını ve yeteneğinin nasıl keşfedildiğini anlattı.

Dünyadaki birçok başarılı sporcunun spora başlama öykülerinin aktarıldığı belgesel serisinin bu bölümünde, içindeki ışığı nasıl keşfettiğini anlatan Ayhancan Güven, "Daha çocukluktan beri sahip olduğum insanlarla herhangi bir konuda hemen yarışma duygusu direksiyonun başına geçtiğimde hemen beni ele geçiriyor. Onun dışında çocukluğumdan beri hayalini kurduğum bir konumdayım, pistlerdeyim. Bunun da her zaman heyecanını ve mutluluğunu yaşıyorum" diyerek kendi hikayesini anlatmaya başlıyor.Red Bull sporcusu olan Ayhancan Güven, "Eski bir otomobil yarışçısı olan babamın yarışlarına giderek başladı her şey. Daha yürüyemediğim yaşlardan itibaren pistteydik. Benim küçük yaşta oyuncak arabalara olan ilgiimi ve simülasyondaki yeteneğimi görüp fark edince beni gerçek araçlarla yarışmaya başlatmak istemiş ve ilk karting aracını almış bana. Tabii araç benim boyuma uygun değilmiş. Boyumun yetişmesi için pedallar eklenmiş, Çok hafif olduğum için arabanın koltuklarına kurşun eklenmiş. ve ben bu şekilde ilk karting tecrübemi 5 yaşımda yaşamışım" dedi ve kariyerinin dönüm noktalarını Red Bull TV'deki Until 18'de anlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı