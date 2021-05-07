Red Bull sporcularından evde antrenman önerileri

Red Bull sporcuları Ayhancan Güven, Ayşe Begüm Onbaşı, Hazal Nehir, Kübra Dağlı ve Toprak Razgatlıoğlu, esneklik, dayanıklılık, denge çeviklik ve kuvvette kendine meydan okumak isteyenlere, evde yapabilecekleri 10'ar günlük antrenman programlarıyla ilham oluyor.