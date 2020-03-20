Red Bull sporcularından evde antrenman önerileri Red Bull sporcuları Ayhancan Güven, Ayşe Begüm Onbaşı ve Hazal Nehir, esneklik, dayanıklılık ve denge konusunda kendisine meydan okumak isteyenlere RedBull.com/ProjectPro platformundaki antrenman videolarıyla ilham olacak.

Red Bull sporcuları Ayhancan Güven, Ayşe Begüm Onbaşı ve Hazal Nehir, esneklik, dayanıklılık ve denge konusunda kendisine meydan okumak isteyenlere RedBull.com/ProjectPro platformundaki antrenman videolarıyla ilham olacak.

Red Bull'dan yapılan açıklamaya göre, Red Bull Project: Pro isimli video serilerinde Ayhancan Güven dayanıklılık, Ayşe Begüm Onbaşı esneklik, Hazal Nehir de denge konusunda antrenman programlarını uyguluyor. Bu platformla herkes evde Red Bull sporcularının antrenmanlarını yapabilecek.

Sporcuların beslenme ve dinlenme önerilerinin de bulunduğu antrenman programları RedBull.com/ProjectPro adresinden takip edilebiliyor. Evde antrenman yapmak isteyenler ayrıca Ayhancan Güven, Ayşe Begüm Onbaşı ve Hazal Nehir'in idmanları sırasında dinledikleri müzik listelerine de antrenman videolarıyla birlikte ulaşabilecekler.

Kaynak: AA