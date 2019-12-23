Red Bull Son Şampiyon'da kazanan Team Closer

23.12.2019 15:58 | Son Güncelleme: 23.12.2019 16:32

TESFED Vodafone FreeZone Türkiye Kupası çatısı altında FDR Oyun Merkezi'nde gerçekleştirilen büyük finalde Team Pi'yi yenen Team Closer şampiyon oldu.

Red Bull'dan yapılan açıklamaya göre, Türkiye Espor Federasyonu'nun ilk resmi espor kupası olan TESFED Vodafone FreeZone Türkiye Kupası çatısı altında düzenlenen "Red Bull Son Şampiyon Dota 2 Turnuvası"nda final, büyük heyecana sahne oldu.

AOC sponsorluğunda düzenlenen organizasyonda finale kalan 2 takım online elemeler sonucunda belli olmuştu. FDR Oyun Merkezi'nde gerçekleştirilen büyük finalde Team Closer, rakibi Team Pi'yi 2-1'lik skorla yenerek şampiyon oldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Team Closer kaptanı Berkay "Calmy" Yılmaz, "İkinci maçta istediğimiz oyunu sergileyemedik. Üçüncü maçta performansımızı artırarak bu turnuvayı ne kadar hak ettiğimizi herkese gösterdik. Son mücadeleden sonra adeta adrenalin patlaması yaşadım. Bu kadar büyük bir organizasyonda şampiyon olmak tarifsiz bir mutluluk. Red Bull Son Şampiyon'da emeği geçen herkese takımım adına teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA