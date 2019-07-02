Red Bull Reign'de İzmir şampiyonu belli oldu

Red Bull ile Türkiye Basketbol Federasyonu'nun birlikte düzenlediği TBF 3x3 Red Bull Reign Basketbol Turu'nda yeni sezon ikinci eleme turnuvası İzmir Bostanlı Sahili'nde gerçekleştirildi. Beş eleme turnuvasının ikincisi olan meydan okumada, Ne Alakası Var isimli takım İzmir elemelerinin şampiyonu oldu. Türkiye Şampiyonu'nun 20 Temmuz'da oynanacak finallerle belli olacağı Red Bull Reign'de üçüncü eleme ise 5-7 Temmuz tarihlerinde Bursa PodyumPark'ta yapılacak. Türkiye şampiyonu takım, Kanada'da düzenlenecek Red Bull Reign Dünya Finali'nde diğer ülke şampiyonları ile dünya şampiyonu olmak için mücadele etme hakkı kazanacak.

Sokak basketboluna olan ilgiyi artırmak için düzenlenen Red Bull Reign TBF 3x3 Basketbol Turu'nda ikinci eleme turnuvası da tamamlandı. Turnuvanın 5 elemesinden ikincisi olan İzmir elemesinde takımlar birbirlerine meydan okurken, rakiplerini geride bırakmayı başaran, Ne Alakası Var isimli takım birinci oldu. Ne Alakası Var, finalde İstanbull's takımını 14-7 yenerek İzmir şampiyonu oldu.

Türkiye Finali 20 Temmuz'da

Red Bull Reign'de beş eleme turnuvasından üçüncüsü 5-7 Temmuz tarihlerinde Bursa PodyumPark'ta gerçekleştirilecek. İstanbul, İzmir, Bursa, Çanakkale ve Kuşadası'ndaki elemeleri geçerek Türkiye Finali'ne gelecek takımlar ise 20 Temmuz'da şampiyonluk için mücadele edecek. Türkiye şampiyonu olan takım Kanada'nın Toronto şehrinde düzenlenecek Red Bull Reign Dünya Finali'nde Türkiye'yi temsil etme şansına sahip olacak. Şampiyona heyecanını yaşamak isteyenler, RedBull.com adresinden detaylı bilgi ve kayıt sayfasına ulaşabilir.

3x3 hakkında bilinmeyenler

Popüler basketboldan farklı olarak yarı saha ölçülerinde oynanan 3x3 basketbol, son yıllarda yapılan atılımlarla büyük bir izleyici kitlesine kavuştu. Basketbolun daha dinamik olan hali 3x3'te 3 oyunculu iki takım standart bir yarı saha içerisinde karşılaşır. 3x3 Basketbol, uluslararası yarışma formatında ilk defa profesyonel bir şekilde 2010 yılında Singapur'da düzenlenen Gençlik Olimpiyat Oyunları'nda (YOG) yer aldı ve sonrasında yıllık bazda düzenlenen 3x3 Dünya Turu ile kendine sağlam bir yer edindi. Sporun popülaritesi öyle bir arttı ki, 2020 Tokyo Olimpiyatları takvimine de dahil edildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA