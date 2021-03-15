Red Bull Project: Pro geri dönüyor

Red Bull Project: Pro, antrenman programını Kübra Dağlı ve Toprak Razgatlıoğlu ile büyütüyor.

Red Bull Project: Pro, antrenman programını Kübra Dağlı ve Toprak Razgatlıoğlu ile büyütüyor. Başarılı sporcular, hazırladıkları 10'ar günlük antrenman programlarıyla şehrin herhangi bir noktasında antrenman yapmak isteyenlere ilham olacak. Şehirde izini bırakmak isteyenler bu proje sayesinde iki sporcunun beslenme ve müzik listelerine de erişebilecek.

Red Bull Project: Pro geri döndü. Red Bull sporcuları Kübra Dağlı ve Toprak Razgatlıoğlu, şehre izini bırakmak isteyenlere antrenman programlarıyla ilham olacak. Kübra Dağlı çeviklik, Toprak Razgatlıoğlu da kuvvet konusunda hazırladıkları 10'ar günlük antrenman programlarını şehrin herhangi bir noktasında antrenman yapmak isteyenlerle paylaştı. İki sporcunun da antrenman videolarına RedBull.com/ProjectPro adresinden erişilebiliyor.

Bu sayede dileyen herkes, Kübra Dağlı ve Toprak Razgatlıoğlu'nun beslenme ve müzik listelerinin de bulunduğu projedeki antrenman programlarını uygulayarak kondisyonlarını artırabilecek. Daha önce Ayhancan Güven dayanıklılık, Ayşe Begüm Onbaşı esneklik, Hazal Nehir de denge konularında hazırladıkları antrenman programlarıyla kendilerini takip edenlere ilham olmuştu.

Koşu parkurunla iz bırak

Red Bull sporcularıyla antrenman yapanlar ayrıca çalışmaları boyunca kat ettikleri kilometreleri RedBull.com/sehreizinibirak üzerindeki online haritaya yansıtabilecekler. 7 Mart-31 Mayıs tarihleri arasında bu sayfaya kaydolup koşu rotalarını ekleyen sporcular bu aktif harita ile şehre izini bırakarak sürpriz ödüller kazanabilecek. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı