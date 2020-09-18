Red Bull pilotu Costa, gösteri uçuşu yaptı
Redbull gösteri uçağı havadan detay Ralliden ve etaplardan detay Pilotlar araç içi detay - Red Bull pilotu Costa, gösteri uçuşu yaptıRallinin açılışında Red Bull pilotu Dario Costa, Red Bull Sky Tour'un ilk gösteri uçuşunu gerçekleştirdi.
18.09.2020 22:48 | Son Güncelleme: 18.09.2020 22:52
Redbull gösteri uçağı havadan detay
Ralliden ve etaplardan detay
Pilotlar araç içi detay - Red Bull pilotu Costa, gösteri uçuşu yaptı
Rallinin açılışında Red Bull pilotu Dario Costa, Red Bull Sky Tour'un ilk gösteri uçuşunu gerçekleştirdi.
Marmaris Körfezi'ndeki etkinlikte İtalyan pilot, hız ve dengeyi akrobatik uçuşlarıyla birleştirdi.
Kaynak: AA