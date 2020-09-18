Red Bull pilotu Costa, gösteri uçuşu yaptı
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Red Bull pilotu Costa, gösteri uçuşu yaptı

Redbull gösteri uçağı havadan detay Ralliden ve etaplardan detay Pilotlar araç içi detay - Red Bull pilotu Costa, gösteri uçuşu yaptıRallinin açılışında Red Bull pilotu Dario Costa, Red Bull Sky Tour'un ilk gösteri uçuşunu gerçekleştirdi.

18.09.2020 22:48 | Son Güncelleme: 18.09.2020 22:52

Redbull gösteri uçağı havadan detay

Ralliden ve etaplardan detay

Pilotlar araç içi detay - Red Bull pilotu Costa, gösteri uçuşu yaptı

Rallinin açılışında Red Bull pilotu Dario Costa, Red Bull Sky Tour'un ilk gösteri uçuşunu gerçekleştirdi.

Marmaris Körfezi'ndeki etkinlikte İtalyan pilot, hız ve dengeyi akrobatik uçuşlarıyla birleştirdi.

Red Bull pilotu Costa, gösteri uçuşu yaptı

Kaynak: AA

AA Editörü - Redbul
Redbul
AA Editörü
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