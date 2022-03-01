Red Bull Neymar Jr.'s Five, 12 Mart'taki eleme maçlarıyla başlayacak - Haberler

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Red Bull Neymar Jr.'s Five, 12 Mart'taki eleme maçlarıyla başlayacak

AA, Ercan Doğan - Ekonomi
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Red Bull Neymar Jr.'s Five, 12 Mart'taki eleme maçlarıyla başlayacak

Brezilyalı futbolcu Neymar Jr.'ın ismiyle gerçekleştirilen Red Bull Neymar Jr.'s Five, 12 Mart Cumartesi günü Adana'da oynanacak eleme maçlarıyla başlayacak.

ADANA (AA) - Brezilyalı futbolcu Neymar Jr.'ın ismiyle gerçekleştirilen Red Bull Neymar Jr.'s Five, 12 Mart Cumartesi günü Adana'da oynanacak eleme maçlarıyla başlayacak.

Şimdiye kadar dünya genelinde yaklaşık 100 ülkeden birçok futbolseverin ter döktüğü organizasyonun Türkiye elemeleri, bu yıl Adana, Erzurum ve Trabzon'da yapılacak.

Sokak futbolu heyecanının doyasıya yaşanacağı turnuvanın Türkiye finali ise 27 Mart'ta yine Trabzon'da gerçekleştirilecek.

Organizasyonda şampiyonluğa ulaşacak ekip, Katar'da düzenlenecek dünya finalinde Türkiye'yi temsil edecek.

Turnuvaya 18 ile 35 yaş arasındaki her oyuncu katılabilecek. Organizasyonda gol yiyen takımdan bir oyuncu çıkacak. Sahada beşer kişiden oluşan takımlardan birinin son oyuncusu çıktığında veya 10 dakikalık oyun süresi dolduğunda maç sona erecek ve karşılaşmanın kazananı ilan edilecek.

Red Bull Neymar Jr.'s Five, 12 Mart'taki eleme maçlarıyla başlayacak

AA / Ercan Doğan - Ekonomi

Redbull, Türkiye, Neymar, Adana, Spor, Ekonomi, Haberler

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