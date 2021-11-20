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Red Bull Neymar Jr's Five Ankara elemeleri yapıldı

AA / Fatih Gazioğlu - Haberler | Güncel
Red Bull Neymar Jr's Five Ankara elemeleri yapıldı

Dünyaca ünlü Brezilyalı futbolcu Neymar Jr'ın ismiyle düzenlenen "sokak futbolu" organizasyonu Red Bull Neymar Jr's Five'ın Türkiye ayağı elemeleri, Ankara'da yapıldı.

ANKARA (AA) - Dünyaca ünlü Brezilyalı futbolcu Neymar Jr'ın ismiyle düzenlenen "sokak futbolu" organizasyonu Red Bull Neymar Jr's Five'ın Türkiye ayağı elemeleri, Ankara'da yapıldı.

Gaziantep, Sivas, Çanakkale ve Denizli'deki elemelerin ardından Türkiye'nin en iyi 6 amatör sokak futbolu ekibi ve geçen yılın şehir finalisti olarak davet edilen üç takım, finalde karşı karşıya geldi.

Ankara Gençlik Parkı'nda yapılan finallerde rakiplerini eleyen San Marino, şampiyon oldu.

San Marino takımı, Katar'daki Dünya Finalleri'nde Türkiye'yi temsil edecek ve dünya şampiyonu Neymar Jr Enstitüsü ile maç yapacak.

Dünya çapında büyük bir kitleye hitap eden Red Bull Neymar Jr's Five'a 18 ile 35 yaş arasındaki her oyuncu katılabiliyor. Beşer kişiden oluşan takımlarda gol yiyen ekipten bir oyuncu oyundan çıkıyor. Son oyuncu çıktığında ya da oyunun 10 dakikalık oyun süresi sona erdiğinde müsabaka tamamlanıyor ve kazanan belli oluyor.

Red Bull Neymar Jr's Five Ankara elemeleri yapıldı

Red Bull Neymar Jr's Five Ankara elemeleri yapıldı

Red Bull Neymar Jr's Five Ankara elemeleri yapıldı

Red Bull Neymar Jr's Five Ankara elemeleri yapıldı

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AA / Fatih Gazioğlu - Son Dakika Haberleri

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