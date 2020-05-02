HABER SON DAKİKA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
Canlı Borsa Finans Ekonomi Haberler Yazarlar Borsa Döviz Altın Kripto Paralar Faiz Dış Piyasalar Akaryakıt

Red Bull Media House, oyunseverleri Dirt Bike Unchained oyunuyla buluşturuyor

Red Bull Media House, oyunseverleri Dirt Bike Unchained oyunuyla buluşturuyor
02.05.2020 14:18 | Son Güncelleme: 02.05.2020 14:18

Red Bull Media House, mobil oyunseverlerin ekranına konsol görüntü kalitesinde en gerçekçi ve en dinamik motokros yarışı oyunu olan Dirt Bike Unchained'i taşıyor.

Red Bull Media House, mobil oyunseverlerin ekranına konsol görüntü kalitesinde en gerçekçi ve en dinamik motokros yarışı oyunu olan Dirt Bike Unchained'i taşıyor.

Red Bull açıklamasına göre, Dirt Bike Unchained, Red Bull sporcularının tüyolarıyla gerçek bir motokros sporcusu gibi hissetme şansını da yaratacak.

Oyuncular, off-road yarış dünyasının adrenalinini ister tek başlarına isterse de arkadaşlarıyla deneme şansı bulurken, büyüleyici pist ve yollarda, bu tüyoların rehberliğinde gaza basacak.

Oyunseverler, yeteneklerini, hünerlerini ve akrobatlığını geliştirebileceği ve seviyelerine göre motosikletlere, sporculara ve ekipmanlara sahip olacağı arazi yarışı dünyasında geliştikçe yeni araçlar, "harika" kıyafetler ve sonsuz kişiselleştirme seçeneklerinin de kilidini açabilecek.

KTM BIKE INDUSTRIES, Leatt, Thor, 100%, Alpinestars ve KINI'nın donanımlarının kullanıldığı oyunda, 13 kez Women's World Trial Championship, 10 kez Women's Trial European Championship ve 5 kez Women's Enduro World Cup şampiyonlukları yaşamış "Savaşçı" lakaplı Laia Sainz ile birlikte Red Bull sporcuları Glenn Coldenhoff, Jorge Padro, Sam Sunderland, Jonny Walker, Manuel Lettenbichler, Cooper Webb, Cody Webb, Tarah Gieger, oyunculara mentorluk yapacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Red Bull sporcusu Laia Sainz "Daha önce birçok motokros oyunu oynadım ama bu diğerlerinden çok daha farklı, daha fazla türden araziye ve bölgeye sahip. Şu an bulunduğum konuma gelebilmek için çok çalışmam gerekti ve hak ettiğim materyale, motora ulaşmak için çok mücadele verdim. Oyunda bu pistleri tekrar görmek, yarışmak kendimi sıfırdan geliştirmek bana neler yaşadığımı hatırlattı." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Ekonomi Manşet

Haberler

11 Mayıs'ta kademeli olarak açılmaya hazırlanan AVM'lerde düzen değişecek Ekonomi
11 Mayıs'ta kademeli olarak açılmaya hazırlanan AVM'lerde düzen değişecek
Elon Musk'ın attığı tweet, Tesla'nın değerini 14 milyar dolar düşürdü Ekonomi
Elon Musk'ın attığı tweet, Tesla'nın değerini 14 milyar dolar düşürdü
Çay üreticileri köy köy gezerek 6 bin 900 TL maaşla 2 bin işçi arıyor Ekonomi
Çay üreticileri köy köy gezerek 6 bin 900 TL maaşla 2 bin işçi arıyor
TÜPRAŞ İzmir Rafinerisi 5 Mayıs'ta üretime ara veriyor Ekonomi
TÜPRAŞ İzmir Rafinerisi 5 Mayıs'ta üretime ara veriyor
Koronavirüs nedeniyle deri sektörünün ihracatı yüzde 65 düşünce firmalar üretimi durdurmaya başladı Ekonomi
Koronavirüs nedeniyle deri sektörünün ihracatı yüzde 65 düşünce firmalar üretimi durdurmaya başladı
Samsun'da Ramazanların vazgeçilmezi olan 50 kuruşluk atom tatlısı yok satıyor Ekonomi
Samsun'da Ramazanların vazgeçilmezi olan 50 kuruşluk atom tatlısı yok satıyor
Karpuzun kilosu 6 lira olunca dilim dilim satılıyor
Karpuzun kilosu 6 lira olunca dilim dilim satılıyor
Türk mühendislik firması, koronavirüsle fiyatı yükselen dezenfektan maliyetini yüzde 95 azaltan cihaz geliştirdi
Türk mühendislik firması, koronavirüsle fiyatı yükselen dezenfektan maliyetini yüzde 95 azaltan cihaz geliştirdi
AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş: Türkiye IMF'nin kapısına bir daha gitmeyecek
AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş: Türkiye IMF'nin kapısına bir daha gitmeyecek
Solunum cihazı ihracatında ön izin şartı kaldırıldı
Solunum cihazı ihracatında ön izin şartı kaldırıldı
Soğan ihracatı kontrollü olarak yapılacak
Soğan ihracatı kontrollü olarak yapılacak
İstanbul'da Akasya ve Akbatı AVM'leri 1 Haziran'da açılıyor
İstanbul'da Akasya ve Akbatı AVM'leri 1 Haziran'da açılıyor
Koronavirüs salgını sürecinde Ankara'da portakal satışı rekor kırdı
Koronavirüs salgını sürecinde Ankara'da portakal satışı rekor kırdı
Borsa İstanbul Nisan'da yüzde 12,79 yükselerek son 15 ayın en iyi performansını sergiledi
Borsa İstanbul Nisan'da yüzde 12,79 yükselerek son 15 ayın en iyi performansını sergiledi
İmamoğlu: Koronavirüs nedeniyle İBB'nin gelirleri düştü, büyük bir tasarruf seferberliği başlattık
İmamoğlu: Koronavirüs nedeniyle İBB'nin gelirleri düştü, büyük bir tasarruf seferberliği başlattık
İBB Halk Ekmek Ramazan pidesini 1 liradan satacak
İBB Halk Ekmek Ramazan pidesini 1 liradan satacak
Koronavirüs nedeniyle Ramazan'da tatlı satışları yüzde 60 azaldı
Koronavirüs nedeniyle Ramazan'da tatlı satışları yüzde 60 azaldı
Kütahya'da yetişen vişne 'Şaphane vişnesi' adıyla tescillendi
Kütahya'da yetişen vişne "Şaphane vişnesi" adıyla tescillendi
Havacılık devi Ryanair, 3 bin kişiyi işten çıkartacak
Havacılık devi Ryanair, 3 bin kişiyi işten çıkartacak
İspanyol hükümeti bu yıl ülke ekonomisinin yüzde 9,2 oranında küçülmesini bekliyor
İspanyol hükümeti bu yıl ülke ekonomisinin yüzde 9,2 oranında küçülmesini bekliyor
Tekrar yükselişe geçen gram altın, 382,8 liradan işlem görüyor
Tekrar yükselişe geçen gram altın, 382,8 liradan işlem görüyor
Gül üreticisine koronavirüs darbesi: Çiçekler seralarda çürüyor
Gül üreticisine koronavirüs darbesi: Çiçekler seralarda çürüyor
Kuzey Marmara Otoyolu'nun son kesimi 21 Aralık tarihinde tamamlanacak
Kuzey Marmara Otoyolu'nun son kesimi 21 Aralık tarihinde tamamlanacak
Coca Cola, ekonomik kriz nedeniyle Lübnan pazarından çekiliyor
Coca Cola, ekonomik kriz nedeniyle Lübnan pazarından çekiliyor
Bu hafta borsa ve döviz kazandırdı, altın kaybettirdi
Bu hafta borsa ve döviz kazandırdı, altın kaybettirdi
Yılın ilk çeyreğinde 72,7 tonla en fazla altın alan ülke Türkiye oldu
Yılın ilk çeyreğinde 72,7 tonla en fazla altın alan ülke Türkiye oldu
Uzun bir aradan sonra 7 liranın üzerine çıkan dolar 7,03'ten işlem görüyor
Uzun bir aradan sonra 7 liranın üzerine çıkan dolar 7,03'ten işlem görüyor
Mercedes hatta Ferrari sahibi olanlar bile 1000 liralık yardım için Bakanlığa başvuru yaptı
Mercedes hatta Ferrari sahibi olanlar bile 1000 liralık yardım için Bakanlığa başvuru yaptı
72 yaşındaki usta, her gün cami alemi yaparak genç kalıyor
72 yaşındaki usta, her gün cami alemi yaparak genç kalıyor
Çay işçiliğinin yevmiyesi 200-300 liraya kadar yükselince bahçelerde çalışma talebi çoğaldı
Çay işçiliğinin yevmiyesi 200-300 liraya kadar yükselince bahçelerde çalışma talebi çoğaldı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ömer Çelik Ziya Selçuk Donald Trump Mevlüt Çavuşoğlu Mehmet Cahit Turhan
Magazin Hadise Seda Sayan Ebru Gündeş Demet Akalın
Spor Jose Sosa Ersun Yanal Ahmet Ağaoğlu Emre Belözoğlu Hidayet Türkoğlu
Daha Fazla Kadın Mayıs Ramazan Futbolcu
Şu an buradasınız: Red Bull Media House, oyunseverleri Dirt Bike Unchained oyunuyla buluşturuyor - Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 2.5.2020 14:28:26. #1.15#
title