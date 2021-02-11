Red Bull M.E.O. Türkiye şampiyonları belli oldu

Dünyanın en rekabetçi mobil oyun arenası olarak anılan Red Bull M.E.O. Hearthstone ve TFT oyunlarında Türkiye şampiyonları belli oldu. Twitch üzerinden takip edilen karşılaşmalar binlerce izleyiciyi de bir araya topluyor.

Türkiye'nin dört bir yanından oyuncuların katıldığı turnuvanın çevrimiçi finalleri sonunda şampiyonlar belli oldu. Hearthstone'da şampiyon olan "Cabixo", TFT'de ise "Overrated ve "Fujitora" Dünya finallerinde ülkemizi temsil etme hakkı kazandılar. Ev sahipliği yapacağımız Dünya Finalleri Mart ayında gerçekleştirilecek.

TÜRKİYE, DÜNYA FİNALİNE EV SAHİPLİĞİ YAPIYOR

28 ülkede elemeleri gerçekleştirilen organizasyonda, Hearthstone ve TFT dünya şampiyonları, mart ayında Türkiye'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilecek Red Bull M.E.O. Dünya Finali'nde belli olacak.

RED BULL M.E.O.'DA NELER OLDU?

Red Bull M.E.O.'da en iyiler karşı karşıya geliyor, kazanan dünya finaline gidiyor. Hearthstone ve Teamfight Tactics oyunlarında birbirleriyle kapışacak oyuncuların hedefinde sadece zafer olacak. Ulusal finalleri hemen yukarıdan izleyebilirsin.

Red Bull M.E.O. Ülke Finalleri ilk gününde birbirinden iddialı sekiz Hearthstone oyuncusu karşı karşıya geldi. Maçlar Conquest modunda ve üç galibiyet alanın zafere ulaştığı "best-of-five" formatında oynandı. Çeyrek finalde rakiplerine üstünlük sağlayan jaina, cabixo, batupaksoy, fujitora yarı finale yükseldi. Yarı final maçlarını kazanan cabixo ve batupaksoy finalde birbirine rakip olurken, büyük çekişmeye sahne olan final maçını kazanan cabixo Red Bull M.E.O. Sezon 3 dünya finaline gitmeye hak kazandı.

Red Bull M.E.O. Ülke Finalleri ikinci gününde sekiz TFT (Teamfight Tactics) oyuncusu karşı karşıya geldi. Beş maç üzerinden oynanan finallerde ending universe, balta sapı, proxy singed, bmb, overrated, tsm kelço, fujitora ve bekirişko şampiyonluk mücadelesi verdi. Maçlarda sekiz oyuncu 14, 12, 10, 8, 6, 4, 2, 0 şeklindeki puanlama sistemine göre puan kazanacaklardı. Sekiz maç sonunda şampiyon olan overrated ile fujitora Red Bull M.E.O. Sezon 3 dünya finaline gitmeye hak kazandı.

Red Bull M.E.O. Dünya Finali öncesindeki son elemelerde Türkiye'nin Hearthstone ve Teamfight Tactics şampiyonları belirlendi. Şimdi Ulusal Finaller zamanı! 6 ve 7 Şubat tarihlerinde iki oyunun en iyileri belirlendi. Zafere ulaşan oyuncuları ise yepyeni bir meydan okuma bekleyecek: Red Bull M.E.O. Dünya Finalleri.