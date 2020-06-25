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Red Bull M.E.O. oyun coşkusunu İstanbul Boğazı'na taşıyor

Evin konforlu ortamından oyuncuları büyük sahnelere terfi ettiren Red Bull M.E.O., Herthstone, PUBG MOBILE ve Teamfight Tactics Mobile'de dünyanın en iyisini bulma yolundaki yolculuğuna başladı.

Red Bull M.E.O. oyun coşkusunu İstanbul Boğazı'na taşıyor
25.06.2020 13:51 | Son Güncelleme: 25.06.2020 14:40

Evin konforlu ortamından oyuncuları büyük sahnelere terfi ettiren Red Bull M.E.O., Herthstone, PUBG MOBILE ve Teamfight Tactics Mobile'de dünyanın en iyisini bulma yolundaki yolculuğuna başladı.

Red Bull'dan yapılan açıklamaya göre, 2. sezonuna 34 ülkeden 15 bin mobil oyuncunun katıldığı Red Bull M.E.O.'da bu yıl Türkiye ayağı PUBG MOBILE üzerinden gerçekleştirilecek.

Büyük heyecana sahne olacak turnuva, çok önemli bir unvanın daha sahibi olacak. Borusan Otomotiv/BMW ve HyperX'in destekleriyle gerçekleştirilecek Red Bull M.E.O.'nun 5. ve son elemesi, Türkiye'nin ilk sosyal mesafe kuralına uygun düzenlenen espor turnuvası olarak kayıtlara geçecek.

Büyük finale giden yolda ilk 3 eleme 17, 20 ve 24 Haziran'da çevrim içi olarak gerçekleştirildi. 6 farklı haritada büyük mücadeleye sahne olan elemelerde 28 takım yarı finale katılmaya hak kazandı.

Red Bull M.E.O., son çevrim içi eleme ile 27 Haziran'da devam edecek. Elemelerde başarılı olan takımlar, 30 Haziran'da gerçekleştirilecek yarı finalde mücadele edecek. Turnuvada heyecan, 4 Temmuz 2020'de İstanbul Boğazı'nda gerçekleştirilecek son eleme ile zirve yapacak. Son elemede en iyi performansı sergileyen 3 takım, direkt olarak finale katılmaya hak kazanacak.

Asya ve Avrupa takımları karşı karşıya gelecek

4 Temmuz 2020'de gerçekleştirilecek ve Türkiye'nin ilk sosyal mesafe kurallarına uygun espor etkinliği olacak elemede 64 kişi kendi arabaları ile İstanbul Boğazı'nda, finale yükselecek son 3 takımı ve en iyi kıtayı belirlemek için toplanacak.

Red Bull M.E.O. Feribotu Anadolu Yakası takımını Harem İskelesi'nden, Avrupa takımını ise Sirkeci İskelesi'nden alacak ve İstanbul Boğazı'nda 2 saatlik yolculuğa çıkaracak. Yolculuk sırasında 3 harita üzerinden elemelerin gerçekleştirileceği etkinlikte kazanan kıtadan en iyi 2 takım, kaybeden kıtadan ise en iyi 1 takım büyük finale katılmaya hak kazanacak.

Final listesini belirleyecek elemeye katılmaya hak kazanacak mobil oyunseverler ise 1 Temmuz'da ünlü yayıncılar Oğuzhan "DOCH" Özyetiş ve Burak "Egoist Pati" Şentürk'ün kanallarında gerçekleştirilecek seçmeler ile belli olacak.

Yarı final ve 5. feribot elemesi sonunda finale kalmaya hak kazanacak 15 takım, 5 Temmuz 2020'de çevrim içi olarak gerçekleştirilecek büyük finalde Türkiye şampiyonu olmak için mücadele edecek.

5. eleme ve büyük final, Twitch.tv/RedBullTR adresi üzerinden canlı yayınlanacak.

Türkiye şampiyonu olacak takım, Red Bull M.E.O. Dünya Finali'ne katılmaya hak kazanacak. 20 ülkede elemeleri gerçekleştirilen Red Bull M.E.O.'da dünya şampiyonu ise 2021 yılının ilk çeyreğindeki Dünya Finali'nde belli olacak.

Kaynak: AA

Ekonomi Manşet

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