Red Bull M.E.O. geri dönüyor
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Red Bull M.E.O. geri dönüyor

Dünyanın en rekabetçi mobil oyun arenası Red Bull M.E.O. PUBG MOBILE oyunuyla geri dönüyor.

Red Bull M.E.O. geri dönüyor
12.06.2020 11:50 | Son Güncelleme: 12.06.2020 12:09

Türkiye'nin her yerinden katılıma açık olan Red Bull M.E.O'da elemeler 17,20 ve 24 Haziran tarihlerinde, Türkiye Finali ise 4 Temmuz'da gerçekleştirilecek. Büyük finalde rakiplerini geçerek şampiyon olacak takım, 2021 yılında gerçekleştirilecek Red Bull M.E.O. Dünya Finali'nde Türkiye'yi temsil etmeye hak kazanacak. Oyun bitmesin isteyen oyunseverler turnuvayla ilgili detaylı bilgiye RedBull.com/meo adresinden ulaşabiliyor.

Evin konforlu ortamından oyuncuları büyük sahnelere terfi ettiren Red Bull M.E.O, PUBG MOBILE'da dünyanın en iyisini bulma yolundaki yolculuğuna başlıyor. HyperX desteğiyle düzenlenecek turnuvada 17,20 ve 24 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilecek online elemeler sonucunda finale kalacak takımlar belli olacak. 4 Temmuz 2020 tarihindeki büyük finalde Türkiye şampiyonu olacak takım, Red Bull M.E.O. Dünya Finali'ne katılmaya hak kazanacak.

Kaynak: Bültenler

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