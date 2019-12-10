Red Bull M.E.O. geri dönüyor

10.12.2019 15:06 | Son Güncelleme: 10.12.2019 15:06

Dünyanın en rekabetçi mobil oyun arenası Red Bull M.E.O. Clash Royale oyunuyla geri dönüyor. Türkiye'nin her yerinden katılıma açık olan Red Bull M.E.O'da online elemeler 14-15 ve 21-22 Aralık tarihlerinde büyük finali ise 28 Aralık'ta gerçekleştirilecek. Büyük finalde rakiplerini geçerek şampiyon olacak oyuncu, İspanya'daki Dünya finalindeTürkiye'yi temsil etmeye hak kazanacak.

Kaynak: DHA

Evin konforlu ortamından oyuncuları büyük sahnelere terfi ettiren Red Bull M.E.O, Clash Royale'de dünyanın en iyisini bulma yolundaki yolculuğuna başlıyor. 14-15 ve 21-22 Aralık tarihlerinde düzenlenecek online elemeler sonucunda finale kalacak 32 oyuncu belli olacak. 28 Aralık tarihinde gerçekleştirilecek büyük finalde Türkiye şampiyonu olacak oyuncu, İspanya'da düzenlenecek Red Bull M.E.O. Dünya Finali'ne katılmaya hak kazanacak. 37 ülkede elemeleri gerçekleştirilen Red Bull M.E.O.'da dünya şampiyonu 2020 yılının Şubat ayında İspanya'daki Dünya Finali'nde belli olacak. Oyun bitmesin isteyen oyunseverler turnuvayla ilgili detaylı bilgiye redbull.com/tr-tr/events/meo adresinden ulaşabilirler.