Red Bull M.E.O. Dünya Finalleri'nin Hearthstone ve PUBG Mobile şampiyonları belli oldu!

Dünyanın en rekabetçi oyun arenası Red Bull M.E.O.'nun Dünya Finalleri bu sene ülkemizde düzenleniyor. İstanbul'un en güzel noktalarının ev sahipliği yaptığı organizasyonda ilk şampiyon belli oldu. Hearthstone finali Kapalıçarşı'da gerçekleştirildi. Finalde Yunan oyuncu Achilleas Lamprakis mutlu sona ulaşmayı başardı. Kuveyt temsilcisi KOUT ise PUBG Doğu Finali'nde rakiplerini geride bırakarak finallerin ikinci şampiyonluğuna ulaştı.

Red Bull M.E.O. Dünya Finalleri için oyuncular Türkiye'de buluştu. Türkiye dahil 28 ülkeden katılımcılarla gerçekleşen finallerin şampiyonları belli olmaya başladı. İlk final dijital kart oyun Hearthstone'da gerçekleşti. Büyük bir mücadeleye sahne olan final müsabakasında Yunan oyuncu Achilleas Lamprakis ve İtalyan oyuncu ALeessandro Ladisa karşılaştı. Heyecanın doruklara ulaştığı mücadelenin kazananı Yunan temsilcisi Achilleas Lamprakis oldu.

PUBG MOBILE DOĞU'NUN ŞAMPİYONU BELLİ OLDU!

İstanbul'da sanal dünyaya aktarılarak gerçekleştirilen Dünya Finalleri'nin ikinci şampiyonu belli oldu. PUBG Mobile Doğu Finali'nde Kuveyt temsilcisi KOUT mutlu sona ulaştı.

Yapı Kredi Play ve Monster Notebook sponsorluğunda gerçekleştirilen finaller hakkında detaylı bilgi almak için RedBull.com/meo adresini ziyaret edebilirsiniz.

Red Bull M.E.O. Dünya Finalleri'nde müsabakalar 27 Mart Cumartesi günü 20.00'de Teamfight Tactics ile devam edecek. Hemen ardından 29 Mart Pazartesi günü 20.00'de Türk temsilcilerimiz Futbolist ve Blaze Esports'un şampiyonluk için mücadele edeceği PUBG Mobile Batı Finali gerçekleştirilecek.