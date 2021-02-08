Red Bull M.E.O.'da Türkiye şampiyonları belli oldu
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Red Bull M.E.O.'da Türkiye şampiyonları belli oldu

08.02.2021 16:29 | Son Güncelleme: 08.02.2021 16:29
Red Bull M.E.O.'da Türkiye şampiyonları belli oldu

Mobil oyun arenası Red Bull M.E.O.'da İstanbul'da gerçekleşecek dünya finali öncesinde Türkiye'yi temsil edecek takımlar belli oldu.

Mobil oyun arenası Red Bull M.E.O.'da İstanbul'da gerçekleşecek dünya finali öncesinde Türkiye'yi temsil edecek takımlar belli oldu.

Red Bull'dan yapılan açıklamaya göre, mobil oyunseverlerin bu sezon ilk olarak PUBG MOBILE'da mücadele verdiği arenada Hearthstone ve TFT turnuvalarının şampiyonları büyük finaller sonrasında belirlendi.

Türkiye'nin her yerinden katılıma açık olan ve HyperX'in destekleriyle gerçekleştirilen Red Bull M.E.O.'nun çevrim içi finalleri sonrasında Canberk "Cabixo" Binbay, Hearthstone'da zafere ulaşırken, İlker "Overrated" Bozkurt da TFT'de şampiyon oldu. Kaan "Fujitora" Çekli ise TFT oyununda ikinci olarak dünya finaline katılmaya hak kazandı.

Türkiye şampiyonu olan takımlar, Türkiye'yi Red Bull M.E.O. Dünya Finali'nde temsil etme hakkını da kazandı. 28 ülkede elemeleri gerçekleştirilen Red Bull M.E.O.'da PUBG MOBILE, Hearthstone ve TFT dünya şampiyonları, mart ayında Türkiye'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilecek Red Bull M.E.O. Dünya Finali'nde belli olacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdulkadir Günyol

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