Red Bull M.E.O.'da Türkiye şampiyonları belli oluyor
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Red Bull M.E.O.'da Türkiye şampiyonları belli oluyor

04.02.2021 15:17 | Son Güncelleme: 04.02.2021 15:21
Red Bull M.E.O.'da Türkiye şampiyonları belli oluyor

Dünyanın en rekabetçi mobil oyun arenası Red Bull M.E.O.'da Türkiye'nin en iyileri belli oluyor.

Dünyanın en rekabetçi mobil oyun arenası Red Bull M.E.O.'da Türkiye'nin en iyileri belli oluyor.

Red Bull'dan yapılan açıklamaya göre, mobil oyunseverlerin bu sezon ilk olarak Pubg Mobile'da mücadele verdiği arenada, sıra Hearthstone ve TFT mobil turnuvalarına geldi.

Türkiye'nin her yerinden katılıma açık olan Red Bull M.E.O.'da çevrim içi elemelerde başarılı olan takımlar, Türkiye Finali'nde mücadele etme hakkı kazandı. Red Bull M.E.O Dünya Finali'nde Türkiye'yi temsil edecek isimler, 6-7 Şubat'ta gerçekleştirilecek çevrim içi finallerde belli olacak. Hearthstone finali 6 Şubat'ta, TFT finali ise 7 Şubat'ta gerçekleştirilecek.

HyperX'in destekleriyle gerçekleştirilen Red Bull M.E.O.'nun 3'üncü sezonunun Türkiye Finalleri, twitch.tv/redbulltr adresinden canlı izlenebilecek.

Dünya Finali martta İstanbul'da

Türkiye şampiyonu olan takımlar, Red Bull M.E.O. Dünya Finali'ne katılmaya hak kazanacak.

28 ülkede elemeleri gerçekleştirilen Red Bull M.E.O.'da dünya şampiyonları ise martta Türkiye'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilecek Red Bull M.E.O. Dünya Finali'nde belli olacak.

Red Bull M.E.O.'dan inovatif başlangıç

Bu araada, mobil oyunseverler, Pubg Mobile ile özdeşleşmiş drop kutularını Instagram üzerinden aktif olan AR filtresi ile en yaratıcı ve eğlenceli şekilde şehrin dilediği noktasına indirmeye çalışıyor.

Her hafta en yaratıcı videoyu çeken ve belirtilen adımlarla Instagram hesabında paylaşan 3 oyunsever, sürpriz ödüllerin sahibi oluyor. Bu eğlenceli deneyime katılmak için detaylı bilgi RedBull.com/ARmeo adresinde bulunuyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Emin Horuz

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