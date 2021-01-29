Red Bull M.E.O.'da çevrim içi elemeler 28 Ocak'ta başlıyor
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Red Bull M.E.O.'da çevrim içi elemeler 28 Ocak'ta başlıyor

29.01.2021 14:03 | Son Güncelleme: 29.01.2021 14:06
Red Bull M.E.O.'da çevrim içi elemeler 28 Ocak'ta başlıyor

Red Bull M.E.O.'da çevrim içi elemeler 28-31 Ocak tarihlerinde, Türkiye Finali ise 6-7 Şubat'ta gerçekleştirilecek.

Red Bull M.E.O.'da çevrim içi elemeler 28-31 Ocak tarihlerinde, Türkiye Finali ise 6-7 Şubat'ta gerçekleştirilecek.

Red Bull'dan yapılan açıklamaya göre, mobil oyun arenası Red Bull M.E.O. Hearthstone ve TFT oyununda Türkiye elemeleri başlıyor.

Mobil oyunseverlerin bu sezon ilk olarak Pubg Mobile'da mücadele verdiği arenada sıra Hearthstone ve TFT turnuvalarına geldi.

Türkiye'nin her yerinden katılıma açık olan Red Bull M.E.O.'da çevrim içi elemeler 28-31 Ocak tarihleri arasında, Türkiye Finali ise 6-7 Şubat'ta yapılacak.

Turnuva sonunda kazanan takımlar, Türkiye'nin ev sahipliğindeki "Red Bull M.E.O. Dünya Finali"nde mücadele etme hakkı kazanacak.

28 ülkede elemeleri gerçekleştirilen Red Bull M.E.O.'da dünya şampiyonları ise martta Türkiye'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilecek Red Bull M.E.O. Dünya Finali'nde belli olacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatma Eda Topcu

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