Red Bull Kart Fight'ta pistlerin "hızlı"ları belli oluyor - Haberler
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Red Bull Kart Fight'ta pistlerin "hızlı"ları belli oluyor

AA / Elif Ferhan Yeşilyurt - Haberler | Güncel
Red Bull Kart Fight'ta pistlerin

Amatör karting şampiyonası olan Red Bull Kart Fight, 10 yıl aradan sonra "hızlı" bir dönüş yaptı.

Amatör karting şampiyonası olan Red Bull Kart Fight, 10 yıl aradan sonra "hızlı" bir dönüş yaptı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, 10 yıl aradan sonra geri dönen Türkiye'nin önemli amatör karting şampiyonası Red Bull Kart Fight'ta sona yaklaşılıyor.

Kısa sürede binlerce kişinin katılım başvurusu yaptığı turnuvada büyük final için geri sayım başladı.

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) ortaklığında hayata geçirilen Red Bull Kart Fight'ta 20 noktanın her birinde yarına kadar en hızlı tur süresini yapan 1 genel, 1 üniversiteli katılımcı, şampiyonluk hayallerini İstanbul'a taşıyacak.

40 finalist, 14 Kasım'da Tuzla Karting Park'ta düzenlenecek Türkiye Finali'nde ülkenin en iyisi olmak için mücadele verecek.

Şampiyonluğa uzanan isim 2022 yılında Avusturya'daki Red Bull Ring Pisti'nde eşsiz bir motor sporları deneyimi yaşayacak.

AA / Elif Ferhan Yeşilyurt - Son Dakika Haberleri
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