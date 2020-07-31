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Red Bull Illume'dan Hazal Nehir'e büyük ödül

Dünyanın en büyük aksiyon ve macera sporları fotoğraf yarışması olan Red Bull Illume'de Hazal Nehir ve Red Bull fotoğrafçısı Nuri Yılmazer'in projesi olan 'Hazal Nehir'in Hayalindeki Parkur', hem genel klasmanda hem de homework kategorilerinde birinci oldu.

Red Bull Illume'dan Hazal Nehir'e büyük ödül
31.07.2020 14:11 | Son Güncelleme: 31.07.2020 14:36

Dünyanın en büyük aksiyon ve macera sporları fotoğraf yarışması olan Red Bull Illume'de Hazal Nehir ve Red Bull fotoğrafçısı Nuri Yılmazer'in projesi olan 'Hazal Nehir'in Hayalindeki Parkur', hem genel klasmanda hem de homework kategorilerinde birinci oldu.

Dünyanın en önemli fotoğraf yarışmalarından biri olarak gösterilen Red Bull Illume'da 2020 yılının şampiyonları belli oldu. Dünyanın dört bir yanından gelen binlerce fotoğrafın, videonun ve instagram hikayesinin yarıştığı mücadelede jüri, katılımcıları 5 kategoride değerlendirdi. Homework, Throwback, Unseen, Storytale ve Instagram hikayesi kategorilerindeki yarışmada Red Bull sporcusu Hazal Nehir ve Red Bull fotoğrafçısı Nuri Yılmazer'ın projesi Hazar Nehir'in Hayalindeki Parkur, iki dalda mutlu sona ulaştı. Homework kategorisinde yarışmaya katılan Hazal Nehir'in Hayalindeki Parkur, hem bu kategorinin video bölümünde hem de genel klasmanda aynı bölümde birinciliği elde etti.

Birinciliğe ulaşan videoda, Türkiye'nin ilk kadın parkur sporcusu olan Hazal Nehir, kartondan kopyasıyla evinde parkur yapıyordu. Nuri Yılmazer'in çekimlerini stop motion tekniği ile gerçekleştirdiği ve toplamda 1026 tane karton Hazal Nehir kopyasının kullanıldığı videonun çekimleri 6 gün sürmüştü. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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