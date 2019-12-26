Red Bull Ice Cross Dünya Şampiyonası yeni sezonu Avusturya'da açıyor

26.12.2019 15:02 | Son Güncelleme: 26.12.2019 15:08

Her yıl dünyanın en iyi buz patencilerinin bir araya gelerek yarıştığı Red Bull Ice Cross Dünya Şampiyonası'nda 2020 sezonu Aralık ayında başlıyor. 3 kıta, 7 ülke ve 12 yarıştan oluşacak Dünya Şampiyonası, 28 Aralık'ta Avusturya Judenburg'daki yarışla başlayacak.



Buz patencilerinin yokuş aşağı yaklaşık 700 metrelik pistte müthiş bir hızla yarıştığı Red Bull Ice Cross Dünya Şampiyonası'nda yeni sezon Aralık ayında başlıyor. Patenin en iyilerinin yarıştığı dünya serisinin 20. sezonu, 3 kıta ve 7 ülke dolaşacak. 12 yarıştan oluşan Red Bull Ice Cross Dünya Şampiyonası'nın açılışı ise 28 Aralık'ta Avusturya'da yapılacak.



Son şampiyonlar Cameron Naasz ve Amanda Trunzo ile birlikte dünyanın en iyi buz pateni sporcuları Croxall ve Dallago kardeşler, Jacqueline Legere, Myriam Trépanier ve Anas Morand gibi isimlerin yer alacağı sezonda sporcular ilk olarak Judenburg'da kozlarını paylaşacaklar. Moskova, Nur Sultan ve Yokohama'nın takvime eklendiği sezonun tüm heyecanı da Red Bull TV'den canlı olarak takip edilebilecek. - İSTANBUL

Kaynak: İHA