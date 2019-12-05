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Red Bull-Honda takımının pilotları çölde yarıştı

Formula 1 takımlarından Red Bull-Honda'nın sürücüleri Max Verstappen ve Alexander Albon, Birleşik Arap Emirlikleri çöllerinde buggy kullandı.

05.12.2019 15:02 | Son Güncelleme: 05.12.2019 15:02
Red Bull-Honda takımının pilotları çölde yarıştı

Formula 1 takımlarından Red Bull-Honda'nın sürücüleri ve Alexander Albon, Birleşik Arap Emirlikleri çöllerinde buggy kullandı.

Red Bull'dan yapılan açıklamaya göre Dubai kentindeki çölde off-road yapan Verstappen ve Albon, heyecanlı anlar yaşadı.

Buggy direksiyonuna geçen Red Bull-Honda sürücülerine, motokros pilotu Muhammed Balooshi eşlik etti.

Kaynak: AA
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