Red Bull Hardline Dağ Bisikleti'nin kazananı Briton Bernard Kerr oldu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Red Bull Hardline Dağ Bisikleti'nin kazananı Briton Bernard Kerr oldu

Red Bull Hardline Dağ Bisikleti'nin kazananı Briton Bernard Kerr oldu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Kuzey Galler'deki Dyfi Vadisi'nde gerçekleşen Red Bull Hardline Dağ Bisikleti'nin kazananı Briton Bernard Kerr oldu.

Kuzey Galler'deki Dyfi Vadisi'nde gerçekleşen Red Bull Hardline Dağ Bisikleti'nin kazananı Briton Bernard Kerr oldu.

Dünyanın en zorlu dağ bisikleti yarışlarından biri olarak kabul edilen Red Bull Hardline, Kuzey Galler'deki Dyfi Vadisi'nde yapıldı. Sporcular bitiş çizgisine en kısa sürede ulaşmak için yüksek yamaçlardaki engelleri adeta uçarak geçti. Kimi sporcular hız ve yükseklik sebebiyle bisikletlerini kontrol edemeyip kendilerini toprak zeminde bulurken, kimileri akrobatik hareketlerle yoluna devam etti. 24 bisikletçi korkusuzca mücadele verirken, kameralara heyecan dolu anlar yansıdı. Günün sonunda ise Briton Bernard Kerr, Red Bull Hardline 2021'in şampiyonu oldu.

30 yaşındaki sporcu, "Gerçek değilmiş gibi hissediyorum. Zor bir hafta oldu ama dürüst olmak gerekirse bundan daha heyecanlı olamazdım. Cuma günü antrenmanı kaçırdım, şu anda oldukça rahatlamış ve mutluyum. Muhteşem bir haftaydı, kampta da iyi bir atmosfer vardı. Pozitiflik ve bu güzel atmosfer iyi bir sürüş sağladı" diye konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ersin Tatar Mustafa Destici Oğuzhan Asiltürk Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Buse Varol Şeyma Subaşı Aleyna Tilki Oğulcan Engin
Spor Mete Gazoz Metin Oktay Fatih Terim Alper Yılmaz Sergen Yalçın
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Red Bull Hardline Dağ Bisikleti'nin kazananı Briton Bernard Kerr oldu - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 30.07.2021 14:34:44. #1.13#

title