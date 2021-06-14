Red Bull Half Court'ta ilk finalistler belli oldu
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Red Bull Half Court'ta ilk finalistler belli oldu

Red Bull Half Court'ta ilk finalistler belli oldu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Sokak kültürü ile basketbolu buluşturan Red Bull Half Court 3x3 Basketbol Turnuvası'nın Türkiye elemesi Bursa'da gerçekleştirildi.

Sokak kültürü ile basketbolu buluşturan Red Bull Half Court 3x3 Basketbol Turnuvası'nın Türkiye elemesi Bursa'da gerçekleştirildi. 3'er kişilik takımlarını kuran herkesin katılabileceği turnuvanın 4 elemesinin ilkinin sonunda, 4 takım adını Türkiye finaline yazdırmayı başardı.

Türkiye'nin önemli sokak basketbol turnuvalarından Red Bull Half Court 3x3 Basketbol Turnuvası'nda Türkiye elemeleri başladı. Üçer kişilik takımların, Türkiye Şampiyonu olmak için mücadele edeceği turnuva için 4 elemeden ilki olan Bursa ayağının finalistleri belli oldu. Hüdavendigar Kent Parkı Basketbol Sahası'nda gerçekleştirilen eleme sonunda rakiplerini geçen İhsaniye Center, Karadelik, Avengers ve Sportive Alsancak takımları adlarını Türkiye finaline yazdırdı.

Bursa'dan sonra Red Bull Half Court'ta elemeler sırasıyla 19 Haziran'da Ankara, 3 Temmuz'da İstanbul ve 9 Temmuz'da İzmir'e taşınacak. 4 eleme sonunda Türkiye şampiyonu olacak takım ise İzmir'de oynanacak final karşılaşmaları ile belli olacak. Türkiye şampiyonu olmayı başaran takım, Eylül ayında Rusya'da yapılacak dünya finallerinde Türkiye'yi temsil etme fırsatı bulacak.

Red Bull Half Court'un diğer 3x3 turnuvalarından farkının, turnuvaya katılan takımların sadece maçı kazanmaları değil, aynı zamanda turnuva sonunda toplamda en fazla sayıyı atan takım olmaya çalışması olduğu belirtildi. Böylece bir takım en fazla sayıda maçı kazanmadan da üst tura çıkabiliyor.

'Saha benim' diyen basketbol severler, finalin oynanacağı zemin için tasarım yapmaya çalışıyor. 27 Haziran tarihine kadar RedBull'un internet adresi üzerinden yapılacak ve aralarından iyisi seçilecek tasarım, hem Türkiye Finali'nin oynanacağı sahayı süsleyecek hem de tasarımcısına hediyeler kazandıracağı belirtildi. Böylece 3x3 Basketbolun hissini iyi yansıtan tasarım, kazananın imzasıyla birlikte sokak basketbolcularının kullanacakları bir alanda yaşayacak.

Kazanmak için 21 sayıya ulaşan ilk takım olmak gerekiyor

Turnuvanın bu sene düzenlenecek Olimpiyat Oyunları'nda ilk kez yer alacağı ve 3x3 basketbolunun önemli turnuvalarından biri olarak bilindiği belirtildi. Organizasyonda takımlar, 3 ana ve 1 yedek oyuncudan oluşuyor. Maçlar, 10 dakika ya da 21 sayı üzerinden oynanıyor. 21 sayıya ilk ulaşan ya da 10 dakika sonunda skor avantajına sahip olan takım, maçı kazanıyor. Maç bitiminde iki takımın skorları eşitse, mücadele uzatmaya gidiyor. Uzatmada 2 sayı bulan takım, aynı zamanda maçı da kazanıyor. - İSTANBUL

Red Bull Half Court'ta ilk finalistler belli oldu
Red Bull Half Court'ta ilk finalistler belli oldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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