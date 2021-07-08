Red Bull Half Court'ta final zamanı
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Red Bull Half Court'ta final zamanı

Red Bull Half Court'ta final zamanı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Sokak kültürü ile basketbolu buluşturan; dünyanın önemli sokak basketbolcularının mücadele edeceği Red Bull Half Court 3x3 Basketbol Turnuvası'nda Türkiye Finalleri, 10 Temmuz'da İzmir'de oynanacak.

Sokak kültürü ile basketbolu buluşturan; dünyanın önemli sokak basketbolcularının mücadele edeceği Red Bull Half Court 3x3 Basketbol Turnuvası'nda Türkiye Finalleri, 10 Temmuz'da İzmir'de oynanacak.

Türkiye'nin en büyük sokak basketbol turnuvalarından Red Bull Half Court 3x3 Basketbol Turnuvası'nda Türkiye şampiyonu belli oluyor. Üçer kişilik takımların, Türkiye Şampiyonu olmak için mücadele edeceği turnuvada 4 eleme sonunda belirlenen 16 takımın final mücadelesi İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin desteği ile 10 Temmuz tarihinde İzmir'de gerçekleştirilecek.

Türkiye şampiyonunun belirleneceği finalin oynanacağı zemin, 'Saha Senin' çağrısına kulak veren basketbol severlerin tasarım mücadelesi sonrasında yeniden tasarlandı. Yapılan tasarımlar arasında en beğenileni Dilara Uçar'ın hayata geçirdiği tasarım oldu. Bu tasarım İzmir'deki Türkiye Finali'nin oynanacağı Bostanlı'daki Basketbol Sahası'nı süsledi. Böylece Uçar'ın tasarımı kendi imzasıyla birlikte, tüm sokak basketbolcularının keyifle kullanacakları bir alanda yaşayacak.

Final yolu

Bursa'da 12 Haziran tarihindeki ilk eleme ile başlayan turnuva heyecanı, 19 Haziran'da Ankara'ya uğramıştı. 3 Temmuz'da İstanbul'da gerçekleştirilen üçüncü eleme sonrasında mücadele 9 Temmuz'da İzmir'deki son eleme ile tamamlanacak ve 16 takım belirlenmiş olacak. Bu 16 takım arasından rakiplerini geçip Türkiye şampiyonu olmayı başaran ekip, Eylül ayında Rusya'da yapılacak dünya finallerinde ülkemizi temsil etme imkanı bulacak. Turnuva ile ilgili detaylı bilgiye RedBull.com/halfcourt adresinden ulaşıldığı belirtildi.

Dünyanın önemli sokak basketbolcularının mücadele edeceği turnuvanın diğer 3x3 turnuvalarından büyük bir farkı var. O da turnuvaya katılan takımların sadece maçı kazanmaları değil, aynı zamanda turnuva sonunda toplamda en fazla sayıyı atan takım olmaya çalışması. Böylece bir takım en fazla sayıda maçı kazanmadan da üst tura çıkabiliyor.

Kazanmak için 21 sayıya ulaşan ilk takım olmak gerekiyor

Verilen bilgiye göre Red Bull Half Court 3x3 Basketbol Turnuvası, bu sene düzenlenecek Olimpiyat Oyunları'nda ilk kez yer alacak 3x3 basketbolunun en büyük turnuvalarından biri olarak biliniyor. Organizasyonda takımlar, 3 ana ve 1 yedek oyuncudan oluşuyor. Maçlar, 10 dakika ya da 21 sayı üzerinden oynanıyor. 21 sayıya ilk ulaşan ya da 10 dakika sonunda skor avantajına sahip olan takım, maçı kazanıyor. Maç bitiminde iki takımın skorları eşitse, mücadele uzatmaya gidiyor. Uzatmada 2 sayı bulan takım, aynı zamanda maçı da kazanıyor. - İZMİR

Red Bull Half Court'ta final zamanı
Red Bull Half Court'ta final zamanı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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