SPOR Red Bull Half Court'ta Ankara finalistleri belli oldu
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SPOR Red Bull Half Court'ta Ankara finalistleri belli oldu

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor

SPOR Red Bull Half Court'ta Ankara finalistleri belli olduNesrin AYDIN YALDIZ - Burak TEKİN / ANKARA,(DHA) - Türkiye'nin en büyük sokak basketbol turnuvalarından Red Bull Half Court 3x3 Basketbol Turnuvası'nın ikinci elemesi Ankara'da yapıldı.

SPOR Red Bull Half Court'ta Ankara finalistleri belli oldu

Nesrin AYDIN YALDIZ - Burak TEKİN/ ANKARA,(DHA) - Türkiye'nin en büyük sokak basketbol turnuvalarından Red Bull Half Court 3x3 Basketbol Turnuvası'nın ikinci elemesi Ankara'da yapıldı.

Yeniden tasarlanan Ankara Anıttepe Spor Tesisi Basketbol Sahası'nda düzenlenen Red Bull Half Court'ın eleme turnuvasında Türkiye şampiyonu olmak için üçer kişilik takımlar mücadele etti.

16 takımın yer aldığı eleme sonunda Tarhana Gangs, Sportive Manisa, Goca Bolulular ve Vamos takımları Türkiye finaline gitmeye hak kazandı. Bursa ve Ankara'dan sonra eleme heyecanı sırasıyla 3 Temmuz'da İstanbul ve 9 Temmuz'da İzmir'e taşınacak. Türkiye şampiyonu ise 4 eleme sonunda İzmir'de oynanacak final karşılaşmaları ile belli olacak.

Final etabında Türkiye şampiyonu olmayı başaran takım, Eylül ayında Rusya'da yapılacak dünya finallerinde Türkiye'yi temsil edecek.

SPOR Red Bull Half Court'ta Ankara finalistleri belli oldu
SPOR Red Bull Half Court'ta Ankara finalistleri belli oldu
SPOR Red Bull Half Court'ta Ankara finalistleri belli oldu
SPOR Red Bull Half Court'ta Ankara finalistleri belli oldu
SPOR Red Bull Half Court'ta Ankara finalistleri belli oldu
SPOR Red Bull Half Court'ta Ankara finalistleri belli oldu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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