Red Bull Grand Maze projesinin müziklerini Burhan Öçal yaptı
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Red Bull Grand Maze projesinin müziklerini Burhan Öçal yaptı

Red Bull Grand Maze projesinin müziklerini Burhan Öçal yaptı
Anadolu Ajansı / Fatma Eda Topcu - Haberler | Ekonomi

Red Bull Grand Maze projesine Burhan Öçal'ın müzikleri eşlik etti.

Red Bull Grand Maze projesine Burhan Öçal'ın müzikleri eşlik etti.

Red Bull'dan yapılan açıklamaya göre, Kapalıçarşı çok özel bir projeye ev sahipliği yaptı.

Alanında dünya çapında tanınan, Red Bull parkur sporcusu Dominic Di Tommaso "Grand Maze" olarak adlandırılan video projesi kapsamında İstanbul'u ziyaret etti.

Türkiye'nin uluslararası arenada ilk başarıya ulaşan kadın parkur sporcusu Red Bull sporcusu Hazal Nehir ev sahipliğinde Kapalıçarşı'nın çatısında tarihi bir yolculuğa çıkan ikili, muhteşem bir atmosferde parkur sporunu yaptı.

İkilinin bu eğlenceli hikayesi Red Bull Grand Maze ismiyle video olarak yayınlanırken, projeye Türkiye'nin en önemli sanatçılarından Burhan Öçal'ın müzikleri eşlik etti.

Di Tommaso ve Hazal Nehir, Kapalıçarşı'nın daha önce görülmeyen noktalarını gözler önüne sererken olağanüstü görüntülerin ortaya çıkmasını da sağladılar.

7 gün süren, ulusal ve uluslararası 25 kişilik bir çekim ekibinin görev aldığı Kapalıçarşı'da gerçekleştirilen Grand Maze, RedBull.com/grandmaze adresinde izleyicilerle buluştu.

"Kapalıçarşı tarihiyle, atmosferiyle olduğu kadar ahenkleri ve müziğiyle de özgün bir yapı"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Öçal, şunları kaydetti

"Kapalıçarşı, yurt dışında yaşarken İstanbul'a her gelişimde ziyaret ettiğim bir mekandı. 30 yıl önce Sultanhamam'a, Mısır Çarşısı'na giderdim. Esnafın dikkat çekmek için yaptığı çağrılar olurdu. Sokakta tuhafiye, konfeksiyon, takunya, iskemle satarlardı. Kayıt cihazımı gizlice açıp cebime koyardım, sonra o insanlarla sohbet ederdim. Ne cevherler vardı, çoğu kayıtlarımda var. Kapalıçarşı tarihiyle, atmosferiyle olduğu kadar ahenkleri ve müziğiyle de özgün bir yapı. Bu yüzden projeyle ilgili teklif geldiğinde tereddüt etmeden kabul ettim.

Böyle tarihi bir mekanda parkur yapmak ve bunun için ritimler yaratmak çok keyifli olur diye düşündüm. Koşudaki adımları ritimler, zıplama ve takla hareketlerini ise ritim içindeki senkoplar olarak düşündüm. Bu, akışa bir yaratıcılık kattı. Ben bir ritimci olarak, duyduğumdan yola çıkıyorum. Parkur sporcularının her adım atışlarında çıkan sesi hayal ettim ve müziğin koşuyla senkronize olmasını istedim."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatma Eda Topcu

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Red Bull Grand Maze projesinin müziklerini Burhan Öçal yaptı - Haberler Ekonomi
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