"Red Bull Gaming Ground @HOME"a "Nisqy" konuk olacak
05.05.2020 10:56 | Son Güncelleme: 05.05.2020 10:56
"Red Bull Gaming Ground @HOME"da, Yasin "Nisqy" Dinçer mücadele edecek.
"Red Bull Gaming Ground @HOME"da, Yasin "Nisqy" Dinçer mücadele edecek.
Red Bull açıklamasına göre, Türkiye'yi uluslararası espor arenasında temsil eden Kuzey Amerika Şampiyonu Cloud9 oyuncusu Yasin "Nisqy" Dinçer, "Red Bull Gaming Ground @HOME"da yayıncı Berke "Thaldrin" Demir'e meydan okuyacak.
Christopher "Tonbalıklımakarna" Willekens'in anlatımıyla gerçekleştirilecek mücadele bugün saat 19.00'da Twitch.tv/RedBullTR adresinden canlı olarak yayınlanacak.
Kaynak: AA