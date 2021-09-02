Red Bull Flick yeni sezonda yeni haritalarla yükseliyor
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Red Bull Flick yeni sezonda yeni haritalarla yükseliyor

Red Bull Flick yeni sezonda yeni haritalarla yükseliyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Türkiye'nin en büyük 2v2 CS: GO turnuvalarından biri olan Red Bull Flick kıyasıya bir rekabete sahne olmak üzere yenilendi.

Türkiye'nin en büyük 2v2 CS: GO turnuvalarından biri olan Red Bull Flick kıyasıya bir rekabete sahne olmak üzere yenilendi. Red Bull Flick 2021, 8 yeni haritası ve 'Yükseliş' temasıyla yeni şampiyonunu arıyor.

Türkiye'nin en büyük 2v2 CS: GO turnuvalarından biri olan Red Bull Flick, yeni şampiyonunu arıyor. Yenilenen 8 haritası ve 'Yükseliş' temasıyla oyunseverlere özel bir deneyim yaşatmak için yola çıkan Red Bull Flick'te heyecan 31 Ağustos'ta başlıyor. Amatörden profesyonele tüm oyunseverler, yılların eskitemediği CS: GO'da 2'ye 2 formatında Türkiye'nin en iyisi olmak için mücadele edecek. Turnuvada şampiyonluğa giden yol ise 16 eleme turundan geçiyor. 5'i çevrimiçi, 11'i çevrimdışı şehir elemesi olmak üzere 16 elemede başarılı olan takımlar isimlerini play-off turuna yazdıracak. CS: GO'da takım arkadaşı ile beraber hünerlerini sergilemek ve Türkiye'nin en iyisi olmak isteyenlerin kıyasıya mücadelesine sahne olacak. Play-off turuna yükselen takımlar, 7 Ekim'de İstanbul'da gerçekleştirilecek finaldeki 4 takımdan biri olabilmek için yeteneğini, takım oyununu ve tecrübesini sergileyecek.

Final 7 Ekim'de

Şampiyonu belirleyecek final mücadelesi Red Bull'un Twitch kanalı twitch.tv/redbulltr'den naklen yayınlanacak. Oyunseverler, Red Bull Flick'le ilgili detaylı bilgiye RedBull.com/Flick adresinden ulaşabilir. - İSTANBUL

Red Bull Flick yeni sezonda yeni haritalarla yükseliyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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