Red Bull Flick yeni sezonda ilk finalistler belli oldu

Türkiye'nin en büyük 2v2 CS: GO turnuvalarından biri olan Red Bull Flick'te kıyasıya rekabet başladı.

Türkiye'nin en büyük 2v2 CS: GO turnuvalarından biri olan Red Bull Flick'te kıyasıya rekabet başladı.

Red Bull'dan yapılan açıklamaya göre, yenilenen 8 haritası ve "yükseliş" temasıyla oyun severlere özel bir deneyim yaşatmak için yola çıkan Red Bull Flick'te play off'a yükselen ilk takımlar belli oldu.

Amatörden profesyonele tüm oyun severlerin, yılların eskitemediği CS: GO'da 2'ye 2 formatında mücadele ettikleri turnuvada 5 çevrim içi eleme turunun ilkinde "Thundergiller" birinciliğe ulaştı.

Yapı Kredi Play ve TurkNet'in partnerliğinde takım arkadaşı ile beraber hünerlerini sergilemek ve Türkiye'nin en iyisi olmak isteyenlerin kıyasıya mücadelesine sahne olan Red Bull Flick'te; 11 şehir elemesinin ise ilk ikisi gerçekleşti. Ankara elemesinde Alpartaytay23 takımı, Bursa elemesinde ThunderBoltsGG takımı adını play off turuna yazdırdı.

Toplam 16 eleme turunda başarılı olarak Play-off turuna yükselen takımlar, 7 Ekim'de İstanbul'da gerçekleştirilecek ve Agon by AOC monitörlerinin kullanılacağı finaldeki 4 takımdan biri olabilmek için yeteneğini, takım oyununu ve tecrübesini sergileyecek.

Sosyal medya kanaat önderleri için de TurkNet Invitational Turnuvası'nın da düzenlendiği Red Bull Flick'te şampiyonu belirleyecek final mücadelesi Red Bull'un Twitch kanalından naklen yayınlanacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ergin Garip