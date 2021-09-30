Red Bull Flick Türkiye finali için geri sayım başladı

Türkiye'nin en büyük 2v2 CS: GO turnuvalarından biri olan Red Bull Flick, yeni şampiyonunu aradığı etkinliğine tüm hızı ile devam ediyor. Yenilenen 8 haritası ve Yükselmeye hazır ol temasıyla yola çıktığı belirtilen Red Bull Flick Türkiye'de Finali heyecanı yaşanmaya başladı.

Amatörden profesyonele tüm oyuncuların CS: GO'da 2'ye 2 formatında mücadele ettikleri turnuvada play-offlara adını yazdıran son takımlar Fearlessforce, SheshTeam ve OLDou oldu. Red Bull Flick Türkiye Finali, 7 Ekim'de Bomontiada Babylon'da gerçekleştirilecek.

Yapı Kredi Play, TurkNet, AGON by AOC ve HyperX partnerliğinde gerçekleştirilen, Red Bull Flick Türkiye'de son elemeler 3 Ekim tarihinde Gaziantep, Antalya ve Eskişehir'de gerçekleşecek. Bu üç şehirde ve bir çevrim içi elemede başarılı olan 4 takımla birlikte play-off'a yükselmeye hak kazanan tüm takımlar belli olacak.

Şehir elemelerinin olanca hızıyla sürdüğü etkinlikte bir yandan da profesyonel oyuncular için düzenlenen TurkNet Invitational mücadelesi de yaşandı. Birçok profesyonel oyuncunun mücadele verdiği şampiyonanın son haftasında REALENAYI2, GÖRMÜŞ GEÇİRMİŞLER, S3NCEYEZ ve CIKOLATALIBAZDA finale yükselen takımlar oldu

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