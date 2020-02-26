Red Bull Flick'te sıra şehir elemelerinde

26.02.2020 15:13 | Son Güncelleme: 26.02.2020 15:13

Türkiye'nin en büyük CS: GO kapışmalarından Red Bull Flick kıyasıya bir rekabete sahne olmaya devam ediyor. Oyunseverler, yıllara meydan okuyan oyun Counter Strike'ta 2'ye 2 formatında Türkiye'nin en iyisi olmak için mücadele etmeye GİST'te başlamıştı. Bu sene ikincisi düzenlenen Red Bull Flick'te sıra şehir elemeleri ve çevrimiçi elemelere geldi. 29 Şubat'ta başlayacak şehir elemeleri ve çevrimiçi elemeler oyunseverleri karşı karşıya getirecek.



Türkiye'nin en büyük CS: GO kapışmalarından Red Bull Flick, ikinci şampiyonunu bulmak için yola çıktı. Amatörden profesyonele tüm oyunseverler, köklü oyun CS: GO'da 2'ye 2 formatında Türkiye'nin en iyisi olmak için mücadele edecek. Şampiyonluğa giden yol ise şehir elemeleri, çevrimiçi elemeler, play-off turu ve final etabından geçecek. Elemelerde başarılı olan 64 takım çevrimiçi play-off aşamasına katılmaya hak kazanacak.



Yapılan bilgilendirmede; CS: GO'da takım arkadaşı ile beraber hünerlerini sergilemek ve Türkiye'nin en iyisi olmak isteyenlerin mücadelesine sahne olacak Red Bull Flick'in şehir elemleri 29 şehirde 48 noktada gerçekleştirilecek. 29 Şubat'ta Kahramanmaraş, İzmir, Tekirdağ, İstanbul ve Konya'da başlarken 1 Mart'ta Gaziantep, İzmir, İstanbul, Edirne, Trabzon ve Eskişehir elemeleriyle devam edecek. Oyunseverlerin dünyasında 'Oyun bitmesin' diyerek devam edecek online elemeler de 29 Şubat'ta başlayacak. Eleme etaplarından play-off turuna yükselecek 64 takım, son 8'e adını yazdırabilmek için yeteneğini, takım oyununu ve tecrübesini sergileyecek.



Oyunseverler Red Bull Flick'le iligili detaylı bilgiye RedBull.com/flick adresinden ulaşılabileceği belirtildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA