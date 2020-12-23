Red Bull Flick'te final zamanı
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Red Bull Flick'te final zamanı

23.12.2020 13:59 | Son Güncelleme: 23.12.2020 14:03
Red Bull Flick'te final zamanı

Türkiye'nin en büyük CS: GO turnuvası Red Bull Flick, ikinci şampiyonunu arıyor.

Türkiye'nin en büyük CS: GO turnuvası Red Bull Flick, ikinci şampiyonunu arıyor.

Red Bull açıklamasına göre, oyunseverler yıllara meydan okuyan oyun Counter Strike'ta 2'ye 2 formatında Türkiye'nin en iyisi olmak için mücadele etmeye devam ediyor.

Elemeler sonrası play-off turuna kalan 64 takımın mücadelesi büyük heyecana sahne oldu.

Bu turu geçmeyi başaran 8 takım, 27 Aralık'ta çevrim içi gerçekleştirilecek büyük finalde mücadele etme hakkı kazandı. Red Bull Flick Türkiye Finali Cantuğ "Unlost" Özsoy ve Berk "Rip" Tepe'nin sunumlarıyla Twitch.tv/redbulltr adresinden yayınlanacak. Oyunseverler pazar günü saat 17.00'de başlayacak final heyecanını canlı olarak izleyebilecek.

Play-off turunu geçip şampiyonluk yolunda yürümeye devam eden takımlar ise, "Unluck0, TORAJ, REALENAYI2, Snake's Son, Finger Tappers, Nosferatu, 2Nuub, Istanbul WildCats." olarak duyuruldu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Fatih Erdoğdu

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