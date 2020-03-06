Red Bull Flick'te elemeler devam ediyor

06.03.2020 14:33 | Son Güncelleme: 06.03.2020 14:33

Türkiye'nin en büyük CS: GO etkinliği olan Red Bull Flick'te ikinci hafta karşılaşmaları 7-8 Mart tarihlerinde 8 şehirde 11 noktada gerçekleştirilecek.



Türkiye'nin en büyük CS: GO etkinliği olan Red Bull Flick, şampiyonunu bulmak için yola çıktı. Amatörden profesyonele tüm oyunseverler, CS: GO'da 2'ye 2 formatında Türkiye'nin en iyisi olmak için mücadele edecek. Şampiyonluğa giden yol ise şehir elemeleri, çevrimiçi elemeler, play-off turu ve final etabından geçecek. Elemelerde başarılı olan 64 takım çevrimiçi play-off aşamasına katılmaya hak kazanacak.



Takım arkadaşı ile beraber hünerlerini sergilemek ve Türkiye'nin en iyisi olmak isteyenlerin mücadelesine sahne olan Red Bull Flick'te ilk hafta elemeleri tamamlandı. 29 Şubat- 1 Mart tarihlerinde gerçekleştirilen elemeler sonucunda play-off turuna katılma Snake's Son, GOD-G, Sanchoz, Unsterblichen, Yıkıklar, DibırPeekbtw, Arena Bulls, CrownlessKings, LOG Esports, God's Kudreat, Finger Tappers ve PANCARS takımları hak kazandı.



İkinci hafta başlıyor



Büyük heyecanda ikinci hafta 7-8 Mart tarihlerinde 8 şehirde 11 noktada gerçekleştirilecek çevrimdışı ve çevrimiçi elemeleriyle devam edecek. İkinci hafta mücadeleleri 7 Mart'ta Adana, Alanya, İstanbul, Çanakkale, Ankara, İzmir'de başlarken, 8 Mart'ta Gaziantep, İstanbul, Antalya, Bursa ve Ankara elemeleriyle son bulacak. Oyunseverlerin dünyasında; 'oyun bitmesin' diyerek devam edecek online eleme ise 7 Mart'ta gerçekleştirilecek. - İSTANBUL

Kaynak: İHA