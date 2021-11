Red Bull Dance Your Style Dünya Finali'nde dünyanın en iyisi olmak için yarışacaklar

Hip hop, popping, house gibi tüm sokak dansı türlerini bünyesinde barındıran dans yarışması Red Bull Dance Your Style'ın 2021 Dünya Finali, 4 Aralık'ta Güney Afrika'da gerçekleştirilecek. Türkiye'yi Akay Üstünel'in temsil edeceği finalde, 28 ülkeden gelen dansçılar dünyanın en iyisi olmak üzere yarışacak. Yetenekli dansçıların finalde birincilik için ter dökeceği yarışmanın jürilik görevini ise izleyiciler üstlenecek.

Red Bull Dance Your Style 2021 Dünya Finali, dünyanın en iyi dansçılarının mücadelesine sahne olmaya hazırlanıyor. Hip hop, popping, house dahil neredeyse tüm sokak dansı türlerini bünyesinde barındıran Red Bull Dance Your Style 2021 Dünya Finali, Güney Afrika'nın Johannesburg şehrinde, 4 Aralık Cumartesi akşamı gerçekleştirilecek. Türkiye'den Akay Üstünel'in katılacağı yarışmada 28 ülkeden gelen finalistler birincilik için tüm hünerlerini sergileyecek. İzleyicinin jüri olarak kazananı belirlediği yarışmada dansçılar önce dans pistine sonra birbirlerine meydan okuyacak.

BÜYÜK FİNALDE 16 DANSÇI MÜCADELE EDECEK

Red Bull Dance Your Style 2021 Dünya Finali'ne katılmaya hak kazanan 28 finalist, dünya finali sahnesinde yerini almak için 2 ön elemede kıyasıya mücadele verecek. Ön elemeleri geçen 8 dansçı, özel olarak davet edilen 8 yarışmacı ile birlikte 16 finalist arasında yerini alacak. Red Bull Dance Your Style 2021 Dünya Finali'ne özel davetle katılan dansçılar: Almanya'dan Majid, Rusya'dan L'Eto, ABD'nden Sheopatra Jones ile Krumper Outrage, Japonya'dan Yumeki, İsviçre'den house ve hip-hop dansçısı Perla Perlson, Fransa'dan P-Lock ve Güney Afrika SBHUJWA dansçısı SB.

BİRİNCİYİ BELİRLEYEN HEM CANLI HEM SANAL OYLAMAÜ

Red Bull Dance Your Style 2021 Dünya Finali 4 Aralık'ta 19.30'da başlayacak. Bu sene ilk kez uygulanacak sistemle yarışmayı canlı takip eden izleyicinin yanı sıra, sanal bir seyirci kitlesi de her turdan sonra oy kullanarak puanlama yapabilecek. Red Bull Dance Your Style 2021 dünya birincisi hem canlı hem de sanal oyların toplamı sonucunda belli olacak.