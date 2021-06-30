Red Bull Dance Your Style'da final heyecanı
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Red Bull Dance Your Style'da final heyecanı

Red Bull Dance Your Style'da final heyecanı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Hip hop, popping, house gibi sokak dansı türlerini bünyesinde barındıran dans yarışması Red Bull Dance Your Style Türkiye Finali; İzmir, İstanbul ve Ankara'daki elemeler sonrasında 4 Temmuz günü Beylikdüzü Yaşam Vadisi'nde gerçekleşecek.

Hip hop, popping, house gibi sokak dansı türlerini bünyesinde barındıran dans yarışması Red Bull Dance Your Style Türkiye Finali; İzmir, İstanbul ve Ankara'daki elemeler sonrasında 4 Temmuz günü Beylikdüzü Yaşam Vadisi'nde gerçekleşecek. Başvuruları tamamlanan yarışmada kazanan, izleyicilerin oyları ile belirleyecek. Kazanan dansçı, Güney Afrika'da gerçekleşecek 2021 Dünya Finali'nde Türkiye adına yarışma şansı yakalayacağı belirtildi.

İzleyicinin jüri olarak kazananı belirlediği yarışma; Red Bull Dance Your Style dansın iyilerini belirlemek için geri döndü. Dans pistlerini yeteneklerle buluşturmaya hazırlanan yarışmanın elemeleri, bu yıl fotoğraf ve video paylaşım platformu üzerinden toplanan başvurularla başladı. İzmir, Ankara ve son olarak İstanbul'da gerçekleşen elemelerde finalistler jürinin oylarıyla belirlendi. Dansçıların Hip hop, popping, house dance gibi sokak dansı stillerinde yeteneklerini sergileyeceği yarışmada kadın ve erkek dansçılar, İstanbul Beylikdüzü Yaşam Vadisi'nde 17: 00'de başlayacak yarışmada birlikte yarışacak. İyi olan isimse Güney Afrika'da düzenlenecek 2021 Dünya Finali'nde Türkiye'yi temsil edecek.

Final, 4 Temmuz Pazar günü saat 17: 00'de markanın canlı yayın akış platformu kanalı üzerinden canlı olarak yayınlanacak. Türkiye Finali öncesinde dans tutkunlarına jürilik ve değerlendirme yeteneklerini gösterebilecekleri yarışma da markanın web sayfası adresinde başladığı belirtildi. Yarışmacılar dansçıların eşlik ettiği şarkıların tahmin edecek ve devamında gelen videoda hangi yarışmacıyı neden seçtiği hakkında yorumlarını yazacak. 23 Haziran'da başlayan yarışma kapsamında katılımcılar arasında yenilikçi yorumu yazan yarışmacı yarışmanın dansçı kiti ve bir saatlik bire bir eğitim şansı yakalayacak. - İSTANBUL

Red Bull Dance Your Style'da final heyecanı
Red Bull Dance Your Style'da final heyecanı
Red Bull Dance Your Style'da final heyecanı
Red Bull Dance Your Style'da final heyecanı
Red Bull Dance Your Style'da final heyecanı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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