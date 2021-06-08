Red Bull'dan yeni ürün
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Red Bull'dan yeni ürün

Red Bull'dan yeni ürün
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Yaz sıcakları için karpuz aromalı ve 2021 yazına özel olarak üretilen Red Bull Summer Edition Karpuz Lezzeti, tüketicilerin beğenisine sunuldu.

Yaz sıcakları için karpuz aromalı ve 2021 yazına özel olarak üretilen Red Bull Summer Edition Karpuz Lezzeti, tüketicilerin beğenisine sunuldu.

Red Bull, bu yaza özel olarak mevsimin en güzel meyvelerinden karpuz aromalı yeni ürünü Red Bull Summer Edition Karpuz Lezzeti'ni tüketicilerin beğenisine sundu. Yeni ürününü Eylül ayına kadar satışta olacağı belirtildi.

Verilen bilgiye göre, 2 Haziran- 25 Temmuz tarihleri arasında Red Bull Türkiye resmi Instagram hesabını veya redbull.com/yazikanatlandir adresini ziyaret edenler, buradan edinecekleri Instagram filtresindeki oyuna katılarak en kısa sürede en yüksek puanı elde etmeye çalışacak. Her hafta en iyi puanı elde eden 40 katılımcı, Red Bull Summer Edition Karpuz Lezzeti'ne özel hazırlanmış kitlerden kazanacak. 8 hafta boyunca her haftanın en yüksek skoruna sahip toplam 8 kişi ise markanın düzenleyeceği birbirinden eğlenceli yaz etkinliklerine katılma imkanı bulacak. Şansını artırmak isteyen herkes, aynı adresten bu eğlenceye sınırsız sayıda katılım sağlayabilecek. Daha fazla bilginin markanın web adresinde olduğun belirtildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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