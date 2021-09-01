Red Bull Cliff Diving'in Mostar ayağında kazananlar Rhiannan Iffland ve Gary Hunt oldu
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Red Bull Cliff Diving'in Mostar ayağında kazananlar Rhiannan Iffland ve Gary Hunt oldu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

- Red Bull Cliff Diving'in Mostar ayağında kazananlar Rhiannan Iffland ve Gary Hunt oldu Dünyanın en prestijli atlayış serisi Red Bull Cliff Diving'in Mostar'da gerçekleştirilen etabının birincileri belli oldu.

- Red Bull Cliff Diving'in Mostar ayağında kazananlar Rhiannan Iffland ve Gary Hunt oldu

İSTANBUL - Dünyanın en prestijli atlayış serisi Red Bull Cliff Diving'in Mostar'da gerçekleştirilen etabının birincileri belli oldu. Bosna Hersek'in dünyaca ünlü Mostar Köprüsü'nde düzenlenen heyecanlı mücadeleyi kadınlarda Rhiannan Iffland, erkeklerde ise Gary Hunt kazandı.

Yüksekliği 30 metreyi bulan noktalardan serin sulara atlayan sporcuların adresi Red Bull Cliff Diving'de sezonun üçüncü yarışı Bosna Hersek'te düzenlendi. Sporcular, Neretva Nehri'nin geçtiği ikonik kent Mostar'da önemli bir mücadele sergiledi. Tarihi Mostar Köprüsü'nde gerçekleştirilen yarışlar büyük heyecana sahne oldu. Dört kere dünya şampiyonu olan Rhiannan Iffland, son turda en yakın rakibinden 37 puan önde olsa da kusursuz bir atlayışa imza atarak birinci olmayı başardı. Erkeklerde ise Gary Hunt, Constantin Popovici'nin Mostar'da üçüncü galibiyetini elde etmesine izin vermedi ve mücadeleyi birinci tamamladı. Bu sonuçla Hunt, World Series'de 40. galibiyetini almış oldu.

Eşsiz bir güzelliğe sahip olan Mostar'daki heyecan dolu mücadelenin ardından kadınlarda Rhiannan Iffland'ın genel klasman liderliği devam ederken, erkeklerde Gary Hunt zirveyi Preda'dan devraldı. Red Bull Cliff Diving'de sporcular, 12 Eylül'de Downpatrick Head'de Atlantik Okyanusu'na doğru atlayış yapacaklar.

Red Bull Cliff Diving'in Mostar ayağında kazananlar Rhiannan Iffland ve Gary Hunt oldu
Red Bull Cliff Diving'in Mostar ayağında kazananlar Rhiannan Iffland ve Gary Hunt oldu
Red Bull Cliff Diving'in Mostar ayağında kazananlar Rhiannan Iffland ve Gary Hunt oldu
Red Bull Cliff Diving'in Mostar ayağında kazananlar Rhiannan Iffland ve Gary Hunt oldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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