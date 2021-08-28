Red Bull Cliff Diving Dünya Serisi'nin Mostar ayağı sona erdi

Red Bull Cliff Diving Dünya Serisi kapsamında, Bosna Hersek'in güneyindeki Mostar şehrinde düzenlenen uçurum dalışı yarışlarında, birinciliği, kadınlarda Avustralyalı Rhiannan Iffland, erkeklerde Fransalı Gary Hunt aldı.

Red Bull Cliff Diving Dünya Serisi kapsamında, Bosna Hersek'in güneyindeki Mostar şehrinde düzenlenen uçurum dalışı yarışlarında, birinciliği, kadınlarda Avustralyalı Rhiannan Iffland, erkeklerde Fransalı Gary Hunt aldı.

Sezonun üçüncü ayağında tarihi Mostar Köprüsü'ne konuk olan dünyaca ünlü 12 kadın ve 13 erkek sporcu, zümrüt yeşili Neretva Nehri üzerinde nefes kesici atlayışlar gerçekleştirerek, izleyicilere adeta görsel şölen yaşattı.

Yarışma kapsamında Mostar Köprüsü üzerinde erkekler için 27 metre, kadınlar için 21 metre yüksekliğinde iki ayrı platform kuruldu.

Tarihi Mostar Köprüsü'nde uluslararası hakemlerin değerlendirmesiyle gerçekleşen yarışmada, erkeklerde Fransa'dan Gary Hunt 429.70 puanla birincilik elde etti.

Aynı kategoride Romanyalı Constantin Popovici 401.20 puanla ikinci, Rus Nikita Fedotov ise 397.10 puanla üçüncü oldu.

Kadınlarda birinciliği 385.10 puanla onuncu kez Avustralyalı Iffland elde ederken, aynı kategoride Meksikalı Adriana Jimenez 331.95 puanla ikinci oldu. Kanadalı Jassica Maccaulay ise 324.95 puanla üçüncülüğü kazandı.

Red Bull Cliff Diving'de heyecan, Mostar'ın ardından 12 Eylül'de İrlanda'nın Downpatrick Head şehrine taşınacak.

Mostar Köprüsü

Mimar Sinan'ın öğrencisi Mimar Hayreddin tarafından 1566 yılında inşa edilen Mostar Köprüsü, sadece şehre ismini vermekle kalmayıp yıllarca medeniyetleri, kültürleri birleştiren bir sembol görevi de üstlendi.

Mostar şehrinin ruhu olarak bilinen köprü, 9 Kasım 1993'te Bosna'daki savaşın en acımasız saldırılarından birinin kurbanı oldu. Hırvat topçu birliklerinin 8 Kasım 1993'te başlattığı yoğun top atışlarına dayanamayan köprü, 9 Kasım'da Neretva'nın sularına gömüldü.

Türkiye'nin de girişimleriyle aslına uygun olarak yeniden inşa edilen köprü, 2004 yılında yeniden açılarak medeniyet ve kültürleri birleştirme görevini yerine getirdi.

İnşaatı tamamlanan Mostar Köprüsü, aralarında Türkiye'nin de bulunduğu çok sayıda devletin temsilcilerinin hazır bulunduğu bir törenle İngiltere Prensi Charles tarafından 23 Temmuz 2004'te açıldı.

Mostar Köprüsü, tarihi Mostar şehriyle 2005 yılında Dünya Miras Listesi'ne eklendi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sanela Crnovrsanin