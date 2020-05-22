Red Bull Chess Masters'ta finalistler belli olacak Türkiye Satranç Federasyonu ve Red Bull'un ortaklaşa düzenlediği Red Bull Chess Masters!da 3'üncü sezonun son finalistleri 23 Mayıs'ta gerçekleştirilecek eleme ile belli olacak.

Türkiye Satranç Federasyonu ve Red Bull'un ortaklaşa düzenlediği Red Bull Chess Masters!da 3'üncü sezonun son finalistleri 23 Mayıs'ta gerçekleştirilecek eleme ile belli olacak.

Red Bull açıklamasına göre, farklı formatıyla dikkati çeken ve Türkiye'nin iyi oyuncularını bir araya getiren satranç turnuvası Red Bull Chess Masters'da 3. sezon heyecanda sona doğru geliniyor. 16-70 yaş arasındaki lisanslı satranç oyuncularının mücadele ettikleri Red Bull Chess Masters'da final masasında yer alacak son finalistler, son eleme maçlarıyla belirlenecek.

Bu sene ilk kez hem elemelerin hem de finallerin tamamen çevrimiçi olduğu turnuvada büyük finale katılacak son 8 isimi belirleyecek eleme, 23 Mayıs Cumartesi günü oynanacak. Elemeler sonrasında ise Türkiye'nin en iyi kadın oyuncusunu belirleyecek Red Bull Chess Masters Kadınlar Finali 30 Mayıs'ta, en iyi erkek oyuncuyu belirleyecek Açık Kategori Finali ise 31 Mayıs'ta gerçekleştirilecek.

Red Bull Chess Masters'da tüm elemeler ve finaller, chess24 Türkçe youtube kanalı üzerinden, Emre Hasgüleç ve Sabri Can Onay Yontar'ın sunumuyla saat 20.00'de canlı yayınlanacak.

Red Bull Chess Masters hakkında

Red Bull Chess Masters'ta elemeler ve final "yıldırım satranç"' formatında oynanacak.

Satranç sporunun daha rekabetçi ve kapsayıcı bir formatta deneyimlenmesine fırsat vermeyi hedeflyene turnuvada, her elemede en yüksek puanları toplayan 4 kadın, 4 de erkek oyuncu finale yükselecek.

Red Bull Chess Masters'da şampiyon çevrimiçi ve ayrı günlerde oynanacak kadınlar ve açık kategori finalleri ile belli olacak.

Kaynak: AA