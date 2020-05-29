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Red Bull Chess Masters'ta final zamanı

Türkiye Satranç Federasyonu ve Red Bull'un ortaklaşa düzenlediği, Red Bull Chess Masters'ta 3'üncü sezonun şampiyonları belli oluyor.

Red Bull Chess Masters'ta final zamanı
29.05.2020 15:29 | Son Güncelleme: 29.05.2020 15:29

Türkiye Satranç Federasyonu ve Red Bull'un ortaklaşa düzenlediği, Red Bull Chess Masters'ta 3'üncü sezonun şampiyonları belli oluyor.

Red Bull açıklamasına göre, Türkiye genelinde gerçekleştirilen 10 çevrim içi eleme sonrasında finale adını yazdıran 40 erkek ve 40 kadın satranç oyuncusu, Türkiye'nin en iyisi olabilmek için mücadele edecek.

Bu sene ilk kez tamamı çevrim içi olarak gerçekleştirilecek olan Red Bull Chess Masters'ta en iyi oyuncuları belirleyecek Kadınlar Finali 30 Mayıs'ta, Açık Kategori Finali ise 31 Mayıs'ta oynanacak.

Türkiye'nin en iyi oyuncularını bir araya getiren satranç turnuvası Red Bull Chess Masters'ta en iyiler 3. sezonun şampiyonu olmak için yarışıyor. 16-70 yaş arasındaki lisanslı satranç oyuncularının mücadele ettiği Türkiye genelinde gerçekleştirilen 10 çevrim içi eleme sonrasında final masasında yer alacak 40 erkek ve 40 kadın finalist belirlendi.

Bu sene ilk kez hem elemelerin hem de finallerin tamamen çevrim içi olduğu turnuvada Türkiye'nin en iyi kadın oyuncusunu belirleyecek Red Bull Chess Masters Kadınlar Finali 30 Mayıs'ta, en iyi erkek oyuncuyu belirleyecek Açık Kategori Finali ise 31 Mayıs'ta gerçekleştirilecek. Türkiye Satranç Federasyonu Başkanı Gülkız Tulay her iki finale de katılım sağlayacak.

"Red Bull Chess Masters dünyada en özel turnuvalar arasında"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Gülkız Tulay "Red Bull Chess Masters üç yıldır özel konukları ve sporcularımızın başarılı performansları ile renkli görüntülere sahne oluyor. Turnuvamızı dünyadaki diğer turnuvalarla karşılaştırdığımız zaman içeriği açısından en öne çıkan en özel turnuvalar arasında yer aldığını söyleyebiliriz. Turnuvamızın final organizasyonu ve final müsabakaları da yine adından söz ettirecek. Ülkemizin yetiştirdiği en başarılı kadın ve erkek sporcular finalde bir araya gelecek. Tüm katılımcı sporcularımıza finalde başarılar dilerim." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin en iyi oyuncularını bir araya getiren satranç turnuvası Red Bull Chess Masters'ın finalinde büyük bir sürpriz de satranç tutkunları ile buluşuyor. Satranç Olimpiyatlarında 9 altın madalya sahibi Azeri büyük usta Şehriyar Memmedyarov, 31 Mayıs tarihinde gerçekleşecek Açık Kategori Finali sırasında chess24 Türkçe ekibinden Sabri Can Onay Yontar ile göster maçında karşı karşıya gelecek. Memmedyarov aynı zamanda yorumcu olarak da finale katılım gösterecek.

Red Bull Chess Masters'ta iki final de saat 12.00-16.00 arasında Emre Hasgüleç ve Sabri Can Onay Yontar'ın sunumuyla, "Twitch.tv/RedBullTR" adresi üzerinden canlı yayınlanacak.

Kaynak: AA

Ekonomi Manşet

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