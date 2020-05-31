Red Bull Chess Masters Kadınlar Final Turnuvası'nda Ekaterina Atalık birinci oldu Türkiye Satranç Federasyonu ve Red Bull ortaklığı ile gerçekleştirilen Red Bull Chess Masters kadınlar kategorisi final turnuvasında Ekaterina Atalık birincilik elde etti.

Türkiye Satranç Federasyonu ve Red Bull ortaklığı ile gerçekleştirilen Red Bull Chess Masters kadınlar kategorisi final turnuvasında Ekaterina Atalık birincilik elde etti. Federasyondan yapılan açıklamada, eleme grubu maçlarının ardından online oynanan final turnuvasında Ekaterina Atalık birinci, Kübra Öztürk ikinci, Betül Cemre Yıldız Kadıoğlu'nun ise üçüncü olduğu belirtildi. Red Bull Chess Masters final müsabakaları açık kategori maçlarıyla devam edecek. Kaynak: AA